中國二手樓價排名出爐　深圳再次排榜首

數據顯示，中國二手房價上漲中位數僅為3.15%。值得一提的是，不算港澳台，深圳房價實現大逆襲，超越北京重回全國第一，均價比後者貴近2,500元（人民幣‧下同），比上海高多20%，近兩倍於廣州。而房價最便宜的鶴崗，均價僅2,285元。

據《數據寶》報道追蹤的《2019年320個城市房價排行榜》數據顯示，來自於中國房價行情網站的二手房數據，深圳去年底二手房均價達到65,516元，按年上漲8.65%，不考慮港澳台，取代北京成為中國房價第一城。北京滑落至第二位，2019年底二手房均價63,052元，按年下跌0.56%。上海維持第三位，二手房均價54,467元，按年上漲4.57%。

對比而言，深圳2019年底的二手房均價，比北京貴2,500元，高出上海20%多，是廣州的近兩倍，是杭州的兩倍多。

中國2019年房價，深圳、北京、上海佔據前三。（VCG）

樓價十大城市排名有變

2019年全國房價前十的城市和2018年沒有發生變化，依然是深圳、北京、上海、廈門、三亞、廣州、南京、杭州、天津、福州。其中，廈門從2018年的第五升至2019年的第四；南京從第八升至第七；天津從第十升至第九。三亞從第四降至第五；杭州從第七降至第八；福州從第九降至第十。

值得注意的是，中國三線城市三亞的房價竟然常年排在前十名。

在一線城市房價狂飆到天際的情況下，一些四﹑五線小城市的房價則一路向下。《2019年320城房價排行榜》數據顯示，東北鶴崗二手房均價僅2,285元，位居倒數第一，而且2019年還跌了2.01%。相比較而言，鶴崗的房價僅深圳的三十分之一左右。

5城市樓價跌幅逾1成

數據顯示，三亞、西雙版納、資陽、清遠、煙台等5個城市二手房價下跌超10%，其中三亞房價大跌17.9%位居首位。數據顯示，三亞2019年12月二手房均價為36,533元，而2018年同期為44,498元。另一中介網站，安居客數據顯示，三亞二手房價按年2019年跌幅超過10%。

不過。房價大漲的中國城市依然是多數，2019年全年漲幅超過10%的城市多達55個。其中，海西、迪慶兩個城市房價大漲超過30%，臨沂、德宏、唐山等8個城市大漲超20%，紅河、商洛、吳忠等城市漲超10%。

一些重點城市也出現驚人漲幅，主要有唐山、寧波、南通、蘇州、無錫等城市，多集中在長三角城市。唐山、寧波等城市房價大漲超20%，南通、蘇州、無錫等城市大漲逾10%。汕頭、洛陽、寧德等3個城市新晉二手房均價萬元時代。