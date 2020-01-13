新地郭基煇建議單程證上限　鼓勵香港親人到大灣區與家人團聚

新地（0016）執行董事、廣東政協常委郭基煇，據報於廣東省政協十二屆三次會議上，向內地與會人員提交報告，建議將每日單程證來港人數上限由原本每日150人降至75人，計劃試行3年。

據《南華早報》引述消息指，郭氏參與成立的香港廣東青年總會在2017至2019年間的調查，內容提到近年香港本土主義抬頭及年輕人對內地政制的誤解。令到本港年青人不願與大灣區融合。加上逾半年的反修例運動，令中港兩地撕裂更加嚴重。

他強調此舉動具影響性，有助年輕人看到及感到中央政府的關心。同時建議，透過單程證團聚的人士可以在大灣區團聚，減少耗用本港社會資源。

減少單程證配額紓緩社會壓力

其後新地發言人補充，指出郭基煇在會議上提出多項建議，希望紓緩目前內地與香港的誤解和緊張氣氛、協助香港青年於大灣區內發展，以及加強香港與大灣區融合；希望讓香港市民能理解到中央政府真誠期望香港好。

削減單程證配額僅是其中一項建議。提案是建基於過去16至19年三年期間，單程證配額平均只使用了78%，在香港各種各樣資源緊絀的情況下，相信暫時減少單程證配額能紓緩社會壓力，緩和內地、港兩地磨擦。類似建議過往亦有不少人士包括全國人大代表以及特區政府多次提及。

郭基煇同時建議，就在大灣區等候單程證到港團聚的家庭而言，廣東省政府可採取積極措施，包括提升生活條件及居住環境等等，鼓勵香港親人到大灣區與家人團聚。事實上，大灣區城市可為港人提供更更舒適生活及條件更好的居住環境，資源更廣泛，並為年青人提供更大的發展機會和空間。

提案還包括很多其他議題；包括涵蓋專業資格互認、跨境交通補貼等，期望中央為香港年青人營造一個理想的就業及居住環境，協助他們到大灣區發展和把握機遇，彰顯中央真誠對香港年青人的關注和重視。