周大福：明年三月前關不多於15間分店　主要集中旅遊區

反修例所引發的示威持續，訪港旅客減少。周大福（1929）發言人表示，預料2021財年（今年4月至2021年3月底）港澳有40多個店舖租約約滿，計劃下財年完結前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。

集團指，會不時檢視港澳地區各店鋪的盈利能力，透過整合低效益的零售點，來提升營運效益，同時積極與業主協商調減租金。《彭博》今日（14日）報道指，周大福將計劃下財年完結前關閉不多於15間店。

周大福稱，明年三月底前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。（資料圖片）

劵商富瑞在周大福上周五（10日）收市公布營運數據後，周一（13日）發表報告指，管理層維持其在2021財政年度前（2021年3月底）前關閉不多於15間分店的計劃。

由於，周大福分店中有六成為街舖，因此管理層預計全年租金成本按年將下跌10%。報告指出，在2020財年的餘下時間，沒有很多店舖需要續租。雖然，營業額計的購物商場續租租金未有降低，不過街舖的續租租金則減少20至50%，因此，預計全年租金成本將下跌。

據周大福的官網，截至2019年底，其在港共有91個銷售點，假設集團至2021財年底前沒有新增分店，即縮減約16%銷售點。報告又指，港澳市場的第3季同店銷售較預期好，去年12月同店銷售趨勢亦較10、11月下跌約41%為佳。而過去的聖誕節需求強勁，12月港鐵關閉地鐵站的情況減少。令到本地銷售表現有所改善，預計去年12月的同店銷售跌幅收窄至23%。

富瑞給予周大福目標價8.97元，投資評級為「買入」，集團今日收市報8.5元，升2.5%。