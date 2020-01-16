中美第一階段貿易協議有七大重點

中美簽署了具有里程碑意義的第一階段貿易協議，旨在大幅提高美國對中國的貨品和服務銷售量，並協助在中國的美商企業更能保護自身智慧財產和進一步打開中國市場，尤其是金融服務方面。

作為中國同意簽署的條件，美國同意將價值1,200億美元的中國貨品關税減半至7.5%，並放棄其他計劃中的關税。然而，針對貿易戰核心爭議，包括中國對本土企業的補貼以及中國國營企業的行為則推遲至後續談判再處理，預期恐要等美國11月總統大選過後才會有結論。

特朗普（Donald Trump）和中國國務院副總劉鶴（左）1月15日在白宮共同出席了簽署第一階段貿易協議的儀式。（Reuters）

據台灣鉅亨網報道，協議內容有七大重點。首先，中國向美國採購方面。以2017年為基準，中國將提高未來兩年內對美國貨物和服務的採購量2,000億美元。

第二，農業採購方面，與能源、製造業和服務相比，這個被大肆宣傳的農產品採購項目反而增加目標小了一些，中國同意在未來兩年內增加採購320億美元。除了採購目標以外，中國同意採取步驟讓更多美國乳製品、家禽、牛肉、魚、米，以及寵物食品進入中國市場。

第三，商業秘密方面，中美同意了許多防止迫使美商技術轉移給競爭對手的數項規定，並以嚴厲措辭杜絕和懲罰竊盜商業機密的行為，美商在此協議下更能說服當局在中國啟動刑事調查。雖然此承諾已較中國過去所作承諾詳盡許多，但不要求中國變更任何法規以履行義務。此前，在2019年5月談判破裂的版本中，美方要求中國變更數十項法規。

第四，在金融服務方面。此協議移除一些障礙，讓美國銀行機構、保險公司和其他金融服務公司得以擴張中國市場，其中包括快速審查信用卡公司和美方信用評等服務的授權許可。該協議規定中國最遲5個月內須核准美國金融機構分行提供證券投資基金的託管服務。

第五，解決商業糾紛方面。此協議要求創建一個紛爭解決辦事處，處理美商與中國企業合作時長期以來無法解決的不滿。該協議提供了中美官員討論如何施行此機制的框架，包括資訊共享和上訴程序。

第六，關税減免方面。在達成協議前，美國已同意將約莫1,200億美元中國產品已施行的關税自15%調降至7.5%，且擱置了原定12月生效、針對1,560億美元中國消費者產品（含手機）15%的關税。此協議並未修改先前同意的內容，特朗普（Donald Trump）1月15日表示，如果下一階段的談判成功，將會移除關税。

第七，貨幣操作。中國承諾不貶值人民幣或持續干預其貨幣市場。中國也允諾定期披露外匯存底數據。