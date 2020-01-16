【中美貿易協議】 學者：未使中國改革經濟　下階段談判需待明年

中美貿易戰持續一年多，雙方終於在1月15日簽署第一階段協議，但有分析指第一階段協議未能迫使中國作出重大的經濟改革，幾乎沒有以任何實質形式回應雙方在貿易及經濟的根本問題，相信第二階段要等到2021年才進行。

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國副總理劉鶴在白宮簽署第一階段協議，並向傳媒展示已簽署的協議文本。中美簽署首階段協議內容包括美國減少對中國的經濟制裁；中國亦將加大購買美國農業及其他產品。

雖然分析普遍認為第一階段協議能緩和中美之間的貿易糾紛，但亦有指它未能迫使中國作出重大的經濟改革，包括減少對中國公司的不公平補貼。很多分析認為，美國主要指控中國使用掠奪性策略來取代美國的技術主導地位，而中美在這方面的分歧或需要持續多年交談。分析更指，鑑於中國有野心在先進科技領域，包括無人車及人工智能方面領導全球，恐怕中美幾乎不可能達成令人滿意的解決方案。

對於中美簽署第一階段協議，美國康奈爾大學（Cornell University）經濟學家、國際貨幣基金組織（IMF）中國分部前負責人普拉薩德（Eswar Prasad）認為，有關協議幾乎沒有以任何實質性方式，以解決兩國之間貿易及經濟的根本問題，恐怕只會令雙方關係繼續惡化。分析認為，雙方棘手問題需要在未來多輪談判中解決，但亦有人認為能夠於11月美國總統大選前取得重大進展。曾於前美國總統小布殊（George W. Bush）時期擔任貿易官員的韋羅諾（John Veroneau）則認為，第二階段協議將會是2021年的問題。

特朗普及劉鶴周三共同簽署協議，特朗普形容這是歷史時刻，又稱貿易協議糾正過往的錯誤，為美國帶來經濟公平及安全，他亦感謝中國國家主席習近平的貢獻，並稱自己將在不久將來到訪中國。劉鶴隨後在儀式上宣讀習近平寫給特朗普的信件，「第一階段貿易協議有利於中美及全世界」，並指協議反映中美雙方能透過對話解決分歧，又希望美方公平對待中國企業，下一步雙方要落實協議，推動中美經貿合作取得更大取展。