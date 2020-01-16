【中美貿易協議】伊萬卡大讚協議意義重大　民主黨人不買賬

美國總統特朗普（Donald Trump）1月15日在白宮同中國國務院副總理劉鶴簽署了第一階段的貿易協議。美國政壇中人對此各有看法。

特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）出席簽字儀式，她隨後在Twitter上指，「特朗普總統剛剛與中國簽署了具有里程碑意義的第一階段貿易協定——兑現了他的承諾，即通過為美國工人和美國工業而戰來修正過去失敗的政策。」

白宮方面也發表聲明稱，這是一份里程碑式的協議，完全可執行。聲明指出，中國同意在廣泛的關鍵領域進行重大的結構性改革。聲明還指出，作為新協議的一部分，中國承諾在未來兩年將增購至少2,000億美元的美國商品和服務。

眾議院籌款委員會首席共和黨成員布拉迪（Kevin Brady）發表聲明，稱美中達成貿易協議「對美國工人和公司來說是歷史性的一天」。

他稱讚特朗普、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）取得了之前歷屆白宮所未能取得的成就，從中國那裏得到了強有力、真正而且可執行的承諾，結束不公平的貿易做法，並讓美國工人、製造商、農民和公司有公平的競爭場地。

眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）說：「在我們展望與中國的第二階段談判之際，關鍵是要達成可以執行的承諾，充分解決包括中國盜竊知識產權、脅迫公司在內的不公平貿易行為，加強我們的經濟，並實現更加具有對等性的貿易和投資關係。」

民主黨人批評特朗普投降

美前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Bien）在美中即將簽署第一階段貿易協議之際發表聲明說：「中國是特朗普與北京『第一階段』貿易協議的大贏家。」拜登稱，特朗普在給美國經濟、農民和工人造成重大痛苦和不安之後，沒有得到什麼，協議沒有解決兩國糾紛的核心，包括產業補貼、對國企的支持、網絡盜竊和其它貿易與技術的掠奪性的行為。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在兩國簽署協議後立即與參議院銀行、住房和城市事務委員會資深成員布朗和參議院金融委員會資深成員懷登舉行新聞發佈會，批評特朗普在壓力之下屈服。

舒默批評，這份所謂的協議幾乎沒有為感受到中國殘酷無情的貿易和產業惡行重壓的工人和公司做任何事情，又稱非常擔心習近平主席在背後竊笑讓步那麼少。他稱特朗普應該停止慶功，回去工作，保護美國工人，形容貿易協議對美國人民、公司和工人來說是一項嚴重而且有可能無法彌補的損失。