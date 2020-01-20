騰訊馬化騰卸任財付通董事長　4個月兩度辭任系內公司職務

內地多間大型民企自9月起出現高層變動，涵蓋騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及聯想控股（3396）等重磅巨企。內地平台「天眼查」數據顯示，騰訊主席馬化騰再度卸任系內公司職務，已離任旗下深圳市財付通網絡金融小額貸款董事長及總經理。

騰訊回應稱屬正常調整

內地傳媒報道，馬化騰已於近日卸任公司董事長及總經理，其中董事長一職由馮明傑接任，總經理則由唐羚接任。公司董事亦有所變更，任宇昕、許晨曄卸任，並新增董事為謝蘭芳，同時新增監事劉雪琴及張捷。騰訊回應內媒報道時指，是次變更屬公司內部治理範疇，為正常調整。

翻查資料，財付通為騰訊於2005年成立之第三方線上支付平台，由騰訊持股95%，其餘則由馬化騰等集團高層持有；是次出現管理層變動的深圳財付通網絡金融小額貸款有限公司，則於2013年10月成立，主要經營互聯網小額貸款業務。

今次為馬化騰繼去年9月卸任騰訊徵信的法定代表人及執行董事之後，4個月內第二次卸任系內公司主要職務。內地多間重量級民企近日亦出現高層變動，包括阿里巴巴（9988）創辦人馬雲去年9月宣布卸任主席、順豐控股創辦人王衛於去年12月卸任旗下順豐商貿董事長，而聯想控股創始人兼董事長柳傳志亦已於去年底退任。