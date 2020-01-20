穆迪降本港信貸評級　政府：憲制及法律地位清晰　沒足夠理據質疑

評級機構穆迪將香港的長期信用評級，由「Aa2」下調至「Aa3」，同時將評級展望由「負面」轉為「穩定」。政府發言人稱，非常不認同穆迪對香港情況的評估，並對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望。

穆迪沒足夠理據提出任何質疑

穆迪在新聞稿中提到，政府無法對社會﹑政治或經濟議題作出回應，部份反映出制度上的能力較預期弱，香港政府的自治情況，於「一國兩制」下，面臨更多掣肘。政府解話，指‪香港特別行政區‬的憲制及法律地位十分清晰，不認為穆迪有足夠理據就此提出任何質疑。

政府舉出《基本法》第一條、第十二條及第四十三條，稱自回歸以來，特區政府一直嚴格按照《基本法》的規定落實『一國兩制』、『港人治港』、高度自治。發言人指，過去七個多月香港面對自回歸以來最嚴峻的社會動盪，特區政府在中央政府的大力支持下，「仍堅守『一國兩制』方針，依法應對局面，以自身力量遏止暴力，盡快回復社會秩序。」

政府指社會問題沒有影響本港的制度優勢及競爭力。（資料圖片）

「虛心聆聽市民意見」

至於持續的社會動盪反映香港社會存在深層次問題，政府即將就此進行獨立研究及檢討，亦正積極與不同背景、政治立場和年齡層的市民對話，虛心聆聽他們的意見，為社會尋找出路。

已推出措施改善社會問題

政府解釋，很多香港正面對的社會問題，包括穆迪提出的財富不均、人口高齡化，和樓價負擔能力，並非香港獨有，更沒有影響本港的制度優勢及國際金融中心、貿易中心與全球最佳營商地之一的核心競爭力，同時列舉多項工作，如推出的高額長者生活津貼、透過短、中、長期措施增加房屋土地供應；增加公營房屋比例，以扭轉目前供求失衡的情況及完善置業階梯，滿足市民的需求。

發言人指，特區政府會繼續虛心聆聽市民的聲音，加強與市民和社會各界的溝通，克服困難，讓香港重新出發。