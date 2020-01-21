小米國際部總裁周受資：2020年西歐市場將非常重要

小米（1810）國際部總裁周受資接受《彭博電視》專訪時表示，2020年小米將重點圍繞已經進入的國家以及市場推進全球業務，包括印度、東南亞、拉丁美洲、非洲和西歐。他又指，包括西班牙、意大利、法國及德國等西歐國家市場將會是發展重心，小米目前在這些市場的發展態勢良好。

周受資指，小米已經成為一家真正的全球化企業，截至2019年9月30日止第三季度，小米已經進入全球90個國家及市場，境外市場收入佔比達49%，首三個季度境外總營收接近100億美元。

對於2020年的業務預期，周受資表示，小米將重點推進包括印度、東南亞、拉丁美洲、非洲和西歐等市場的業務，進一步拓展小米業務版圖。他指出，目前小米於這些市場的發展態勢良好，以西歐為例，小米已經成為排名第四的智能手機廠商，增速高達90%。在西班牙公開渠道排名第一。手機之外，小米滑板車在西歐市場的市佔率達到17%，小米手環亦成為西歐市場第二受歡迎品牌。

此外，5G仍然是在國內手機業務的重心。在2020年，小米將在中國發佈超過10款5G手機，在其他國家逐步建立5G業務。於2019年8月份，小米發佈了首款5G手機，12月份，又發佈了底價低於300美元的設備Redmi K30 5G，成為市場上價格最低的5G手機。周受資表示，小米會持續用最高的效率，將先進科技大眾化。