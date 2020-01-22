金管局續夥泰國央行研推數碼貨幣　料年底前完成進一步測試

金管局去年起與泰國央行合作，展開央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）的跨境應用研究。雙方今日公布，該項研究工作已於去年12月完成，並同意進一步展開聯合研究工作。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，雙方將於短期內選取合適的商業案例進行測試，預期最快年底前完成，但坦言當局未就是否引進央行數碼貨幣下定論。

研點對點平台 提升跨境資金轉撥效率

鮑克運出席簡介會時介紹道，金管局及泰國央行去年聯同兩地共10間銀行，包括本港的滙豐銀行及虛擬銀行ZA Bank，開發出以區塊鏈分布式分類帳技術為基礎的「泰銖──港幣跨境走廊網絡原型」，平台容許香港與泰國銀行以點對點方式，進行資金調撥及外匯交易，以提升跨境資金轉撥的效率及透明度，同時減省匯報手續及成本。他引述調查指，過往跨境資金調撥牽涉大量代理行，成本約達相關資金的7%，預料新技術可壓低相關成本。

鮑克運續稱，該模型的設計具備可擴展性，可迎合不同國家地區的監管需要，例如因應泰國的外匯管制，監察本港銀行的未償還泰銖是否超出限制，並在系統內自動減少其餘額。但他重申，將該模型推廣至其他地區仍屬長遠考慮，現階段會先加強深入研究，但對與其他央行合作持開放態度。

他強調，項目仍處研究階段，金管局對於是否引入央行數碼貨幣未有定案，亦沒有落實的時間表。他解釋，項目只解決了技術層面上的問題，而相關的法規、監管及配套仍然需時研究。他透露，雙方將於短期內推出進一步測試，期望納入更多香港銀行參與，預期最快年底前完成。