【武漢肺炎】港經濟早陷衰退　專家︰倘疫情擴大　衝擊勢加劇

武漢肺炎確診個案急增，遍及全球多個地區，最新消息指香港亦「中招」，暫錄1宗確診個案。市民關注內地疫情會否進一步擴散之餘，也擔心會否重演2003年沙士時對經濟的衝擊。畢竟《逃犯條例》反修例風波持續逾半年，已令本地經濟元氣大傷。

確診消息一出，已有樓市買家憂慮未來樓價走勢，決定「再睇下先」，終爽約並取消買賣。 分析擔憂，在內地遊客減少下，倘武漢肺炎疫情擴大，連帶本地人也不敢外出消費，以避開人多擠迫地方，恐進一步衝擊本港零售、餐飲及消費業。

2019年下半年，本港經濟急速走下坡，去年第三季本地生產總值﹙GDP﹚按年再跌2.9%，陷入技術性衰退。政府對2019年香港GDP實質增長的預測，下調至-1.3%。

過去半年，本港經濟急走下坡，零售、餐飲和旅遊業受到大打擊。﹙資料圖片﹚

零售、餐飲和旅遊業 早已大受打擊

其中，零售、餐飲和旅遊業早受打擊。一邊廂，去年11月零售業銷貨價值的臨時估計為300億元，按年大跌23.6%，連跌10個月。今年首11個月計，零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌11.4%。另一邊廂，去年訪港旅客數字有5,591萬人次，按年跌14.2%，而過去數月，內地訪港旅行團按年下跌近九成。

香港旅遊業雖然只佔本地生產總值約5%，但如果包括其他旅遊相關行業，例如餐飲、零售、住宿、物流等，旅遊業直接及間接的就業人數高達80萬。最新失業數字顯示，上季與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的失業率，合計升至5.2%，為自2016年9月的最高水平。

投資專家指，若內地經濟下滑，香港亦會受累，但最終仍要看疫情變化。﹙資料圖片﹚

葉尚志︰倘疫情擴大 衝擊加劇

上海證券首席策略師葉尚志指出，如果武漢肺炎疫情擴大，連帶本地人亦不敢外出消費，避開人多擠迫地方，料進一步衝擊本港零售、餐飲及消費，而內地人減少外出旅遊，料對本港酒店和旅遊業影響加劇。他補充，中港經濟關連度愈來愈大，若內地經濟下滑，香港亦會受累，但最終仍要看疫情變化。

翻查資料，2003年2月，「沙士」傳入香港，全市近乎癱瘓，對本港消費及服務出口影響最大。該月，本港零售數銷售下跌了超過一成，往後兩個月跌幅亦達高單位數，直至同年7月始見回升。除了零售，旅遊業也是重災區。2003年4月至5月低谷時，訪港遊客大減，同期香港酒店入住率不足兩成。

當年整體失業率高達8.5%，創下歷史高位水平。後來，中國當局在2003年沙士後開放「港澳個人遊」（自由行），香港經濟很快復甦，失業率也快速回落。

中金指，如果新的疫情能夠在短期內得到控制，不會對宏觀經濟造成太大影響。﹙資料圖片﹚

中金︰加大經濟和政策不確定性

中金發表報告回顧了2003年「沙士」前後中國經濟表現。2003年「沙士」對經濟的影響主要集中在二季度，客運、旅遊、住宿餐飲、零售等行業短期內受到較大沖擊，投資和外貿所受影響不明顯。不過，「沙士」的出現並沒有中斷當時經濟的上升趨勢，文章指出，「沙士」沒有改變當時中國經濟上行趨勢。2001年至2005年中國實際GDP分別增長8.3%、9.1%、10%、10.1%和11.4%，逐年加快。

然而，現時中國經濟正走下坡，情況又會否不同？中金報告指出，新型冠狀病毒感染肺炎（武漢肺炎）疫情的出現可能加大中國國內經濟和政策的不確定性。報告認為，經過2003年抗擊「非典」的經驗，中國政府對流行疾病防控和治理能力進一步提升，但交通運輸能力大幅提升可能會增加流行疾病擴散的速度。

中金續指，如果新的疫情能夠在短期內得到控制，不會對宏觀經濟造成太大影響。但目前可能仍處在疫情的早期階段，如何發展存在較大的不確定性，需要繼續密切關注疫情的變化。美銀發表報告，指出在新一輪危機中，中國更主動更新情況，基於當局快速反應且死亡率低等因素，預料疫情對股市影響較沙士為小。