【武漢肺炎】香港機場直擊　旅客自發戴口罩　入境檢疫未明顯加強

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，消息指，香港確診首宗病例，患者乘昨晚乘高鐵抵港後，因為發燒直接送院，現已從伊利沙伯醫院轉往瑪嘉烈醫院傳染病中心接受隔離治療。 《香港01》記者今日傍晚入境香港，直擊香港國際機場的檢疫措施，今晚似乎並未明顯加強，但抵港旅客都紛紛戴上口罩。各地旅客抵達入境大堂時，有職員以手提式體溫槍，量度旅客體温；有最少兩個常設紅外線體溫檢測站運作中，與平日分別不大。

記者所乘搭的班機，抵港時機長未有特別提到香港的疫情。另外，入境旅客並不需要作自願或強制性申報有沒有發燒，及曾否到過武漢等地區，但就有不少旅客自發性戴上口罩，亦有旅客向機場職員查詢取用口罩。

美國旅客：會做足額外衛生措施

一位來自美國的旅客Victoria Mitchell表示，自己任職護士，因此一向對衛生情況比較留意，亦有聽聞香港有懷疑感染武漢的病人，雖未曾聽說已有一宗確診個案，但已做足額外衛生措施例如多洗手，和以消毒濕紙巾抹拭飛機上的座椅扶手。她表示留港期間都會在室內公共地方戴口罩。

內地旅客王小姐表示對情況「蠻擔心」，因已有數百人感染，而傳播速度快，加上時值春運，對於情況更加憂慮。她認為香港人一般都比較注意衛生問題，不少人平日也會戴口罩。她表示在港這一星期都會考慮戴口罩。

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美國旅客Victoria Mitchell表示，自己任職護士，因此一向對衛生情況比較留意，亦有聽聞香港有懷疑感染武漢的病人。（鄭嘉如攝）

移民港人：送口罩好過送朱古力

甄小姐及兩名女兒是正準備移居台灣的香港人，今星期回港過新年，三人均帶活性炭3M口罩。她指上機前已知道香港有一宗確診個案。「所以都係台灣帶定好多口罩，好似我呢啲重型嘅（行李箱）都有成百個，做手信，送俾親戚朋友，好過送朱古力」。