中國1月官方製造業PMI降至50　符預期　未反映疫情影響

2020年1月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50，按月小幅回落0.2個百分點。

從分項指數來看，跟2019年12月相比，新訂單指數、積壓訂單指數、產成品庫存指數、採購量指數、購進價格指數、從業人員指數、生產經營活動預期指數上升，指數升幅在0.2至3.5個百分點之間；生產指數、新出口訂單指數、進口指數、出廠價格指數、原材料庫存指數、供應商配送時間指數下降，指數降幅在0.1至1.9個百分點之間。

從企業規模看，大型企業PMI為50.4%，按月回落0.2個百分點，中型企業PMI為50.1%，按月回落1.3個百分點，大、中型企業PMI均位於臨界點之上；小型企業PMI為48.6%，按月回升1.4個百分點，仍位於臨界點之下。

中國物流信息中心引述特約分析師張立群認為，1月份PMI指數小幅下降，但仍保持在榮枯線上，表明經濟繼續顯現趨穩態勢。從歷年1月份PMI指數變化看，多數年份均為下降，應該有季節性因素的影響。新訂單、採購量、生產經營活動預期等指數均為上升，表明內需繼續趨穩，企業預期繼續回穩，生產經營活動保持恢復態勢。但要注意到經濟下行壓力仍較明顯，特別是當前正處於防控新型冠狀病毒疫情的關鍵期，其影響在1月份PMI指數中尚未顯現，但對近期經濟走勢的影響不容低估。要繼續抓好抓實穩增長的各項工作，着力擴大內需，確保中國經濟在空前嚴峻複雜的形勢下保持平穩增長態勢。