【武漢肺炎】會計專業發展基金等聯署　籲港府延長財政申報限期

武漢肺炎持續擴散，令本港審計人員北上核數工作受阻，大批上市公司或趕不及在3月底前發布業績報告，引發「停牌潮」。

會計專業發展基金 （「基金」）、香港華人會計師公會與其他會計專業團體聯署，向財政司司長發表公開信，要求政府以會計從業員的生命及健康為首要重點，延長一切相關財政申報限期，並懇請各會計專業組織一同聯署，支持會計從業員。

新聞稿表示，在特區政府呼籲及全港人人全力抗疫下，會計大中小型企業就預防冠狀病毒已實施不同安排，包括居家工作、避免員工實地工作，甚至避免員工出境等。這些安排無可避免地令企業內部會計人員編製財務報表出現困難及嚴重延誤，從而影響及嚴重延誤審計人員的審計工作。然而面對疫情，基金堅信所有會計從業員的生命及健康至為重要，故此希望財政司司長考慮延長一切相關申報限期，當中包括3月底上市公司業績申報限期及4月底稅務申報限期。

新聞稿又指，內地政府相關機構已公佈相關延期措施，基金希望香港政府亦能跟隨，視會計從業員的生命及健康為首任。

上海證券交易所周日宣布，上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期披露2019年年度報告，可以依規向上交所公司監管部門申請辦理延期至4月30日前披露。