【武漢疫情】疫情對中國經濟衝擊有多大？　瑞銀最新報告解讀

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地大爆發，投資者關注對中國經濟帶來的衝擊有多大。瑞銀發表報告指出，在現階段評估本次疫情對經濟的影響十分困難。

首季GDP或放緩至3.8%

不過，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤瑞於報告中指出，假如疫情在一季得以控制、此後基本不再新增病例，該行預計一季度GDP按年增速可能會放緩至3.8%，在此之後，隨著經濟活動恢復常態、此前被抑制的需求得到釋放、再加上政策支持，經濟增速有望在二至四季度反彈。

在此情形下，瑞銀將2020年GDP增速預測下調至5.4%，但基準預測面臨的風險偏下行。如果疫情高峰持續到二季度，2020年GDP增速可能會降到5%以下。

鑒於本次疫情衝擊應是一次性的，隨著經濟活動恢復常態，瑞銀預計2021年中國GDP增速將反彈至6%。此外，儘管消費受到本次疫情的衝擊較大，但中國經濟再平衡、服務業佔整體經濟比重逐步上升、科技升級等長期趨勢不會改變。

中國2020年經濟增長恐受武漢肺炎疫情衝擊。（Reuters）

預計消費所受衝擊大於投資和貿易

瑞銀預計消費將受到明顯衝擊，尤其是外出旅遊、住宿餐飲、交通運輸等，料首季度整體社會消費品零售增速可能至少放緩5個百分點。整體固定資產投資和房地產活動受到的衝擊應該小於消費，但仍大於「沙士」時期。儘管1至2月份經濟活動通常較為平淡，但本次疫情期間實施交通管制和企業延遲復工的地區要多於非典，這可使部分工業生產和出口活動推遲或減弱。

政策支援有望抵消部分拖累

受經濟下挫，瑞銀預計政府會進一步放鬆政策來穩增長。不過，考慮到目前宏觀槓桿率要比2003年高得多、中國多年來已開展了大規模的基礎設施建設，同時政府依然擔心房地產泡沫，目前的政策空間和2003年相比可能較為有限。不過，瑞銀依然預計財政政策加強支援力度，為受影響企業減稅降費（特別是小微企業），對受疫情影響的居民和地區提供定向支援，並進一步加碼基建投資。

瑞銀預計央行會增加流動性投放，年內至少再降准100個基點，下調MLF利率15-20個基點，對影子信貸的管控也可能會小幅放鬆。該行依然認為政府不會大規模刺激房地產市場。

瑞銀維持2020年底人民幣維持7算的預測不變。﹙資料圖片﹚

維持人民幣兌美元匯率預測不變

至於人民幣匯率，瑞銀維持2020年底人民幣維持7算的預測不變。瑞銀指，中國整體經濟增長放緩、投資者信心走弱、貨幣信貸政策進一步寬鬆可能會給人民幣匯率帶來貶值壓力，但是中國承諾保持人民幣匯率穩定、經常帳戶順差有望改善都應能對匯率提供一定支撐。經常帳戶順差擴大主要來自服務貿易走弱，預計2020年全年中國內地入境旅遊下跌50%，出境旅客旅遊下跌30%，且跌幅在一季度最為明顯。