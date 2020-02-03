【武漢肺炎】交銀報告稱疫情對中國經濟衝擊　更甚於SARS

中國新型冠狀病毒疫情的影響仍在蔓延，中國交通銀行金融研究中心發佈報告稱，本次疫情對中國經濟運行的衝擊將強於SARS疫情。

《路透》2月3日報道，該份報告中還指出，預計一季度消費增速顯着下降，不排除1月、2月消費負增長的可能；受衝擊最嚴重的是旅遊、住宿、餐飲、交通運輸等相關消費。

報告認為，疫情衝擊短期經濟增長，中國一季度經濟增速可能下降到5.2%至5.5%；二季度之後經濟增長有望回穩，關鍵看疫情持續的時間。預計2020年經濟運行將呈前低後高特徵，受疫情發展不確定性的影響，全年經濟運行可能存在三種不同走勢。

建議適時提早財赤比率

報告建議，財政政策穩增長的力度應該加大，適度提升財政赤字率到3%或者更高；加大定向支持力度，儘快促進消費擴張和生產恢復；對疫情影響較大的中小微型企業、城市個體工商戶、農民工等微觀主體建議通過定向減税、發放補貼等方式進行救助支持；專項債規模可以適度提高到3萬億元人民幣或者更高；可以考慮發行特別國債；明確地方政府穩增長的責任，消除不作為現象。

該報告觀點認為，從疫情狀況來看，本次疫情的傳播速度更快、感染人群更多、擴散範圍更廣，影響面超過了SARS；從外部環境來看，2003年中國正在全面享受全球化紅利，而當前出口狀況已不如當年，應對內需減弱衝擊的能力減弱；從經濟結構來看，當前第三產業和消費佔比遠高於2003年，而疫情對服務業和消費領域的衝擊較大；從經濟週期來看，2003年中國處於經濟上行周期，而當前處於經濟結構轉型時期，疫情將加重經濟下行壓力；從要素流動來看，當前中國經濟開放性和要素流動性高，更容易受到疫情傳播的影響。

但報告還指出，此次新型冠狀病毒疫情也可能帶來新的行業發展機會，疫情重點衝擊用戶聚集型的線下服務業，帶來與之替代性較強的線上經濟發展；疫情可能改變消費觀念，更加註重食品安全，並對綠色環保、垃圾處理、水和空氣淨化等領域帶來發展機會；受疫將促進遠程協作與移動辦公平台發展，帶動相關諮詢服務產業和科技產業發展，特別是基於5G技術基礎發展壯大的新業態。