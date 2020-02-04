【MPF】目標年期基金回報較高？　了解計劃與預設投資策略4大不同

強積金（MPF）有一種特別的基金類別，被稱為目標年期基金。目標年期基金通常設計為長期投資，基金名稱通常包含代表「目標年份」的日期，例如投資者擬提取投資款項或打算退休的年份。 驟眼看來，目標年期基金與預設投資策略十分相似，但若細心比較一下，兩者在投資年期、投資策略、投資物、基金收費及回報等方面都有不同。想了解更多，不妨看看強積金專家梁世傑的解說。 文：梁世傑

目標年期基金的名稱之中，通常標示了一個年份，意思是如果投資者計劃於某一年份開始退休，便可以選擇以該年份而命名的目標年期基金。成份基金會按照既定的投資策略，然後隨着與目標年期的時間距離調整投資內容。

驟眼看來，目標年期基金與預設投資策略十分相似，但若果細心比較一下，會發現以下各項的分別：

目標年期基金與預設投資策略的分別（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

1. 【投資年期的不同】

目標年期基金與預設投資策略的主要分別，就是目標年期基金沒有考慮基金持有人的年歲，只是考慮所選擇的年期，即是如果25歲及65歲的投資者都是持有同一目標年期基金的話，他們會持有相同投資物，都是承受同一風險水平。

但是，預設投資策略就按投資者的年歲而調整投資策略，25歲及65歲會有不同風險水平設定，因而不同會持有相同投資物。

風險承受能力與投資期有直接關係，即是投資期愈長，愈能承受投資物價格的波幅。人們工作是依靠身體勞動、知識技能及人際關係等這些人力資本。人力資本有退場日，就是退休或沒有工作之時，人力資本便不能產生收入；不過，金融資本仍會繼續運作，人們到壽命結束前仍然能夠依靠金融資本去產生收入，以維持日常開支。所以，按壽命年歲去考慮強積金這種金融資本的風險，比起按退休日去選擇目標年期基金會較有對應性。

2. 【投資策略的不同】

目標年期基金與預設投資策略都是屬於混合資產基金，即是混合了股票及債券於一隻強積金成份基金之內，這是由於傳統上股票屬於高風險高回報一類，而債券則是低風險低回報，當股債混合了之後可以方便調配風險水平，情況就像凍水溝熱水去調配水溫一樣。

假設25歲投資者選擇65歲作為目標年期，下表匯集了強積金市面上不同計劃內的目標年期基金與預設投資策略在不同年歲時所持有的股債比例：

強積金市面上不同計劃內的目標年期基金與預設投資策略在不同年歲時所持有的股債比例（詳細股債比例請參閱計劃銷售文件）

3. 【投資物的不同】

預設投資策略有環球股票及環球債券作指標，如果回報偏離指標又要向積金局解釋，令各個強積金計劃內的核心累積基金及65歲後基金大多以環球股票及環球債券為主，即是以美股美債作主要投資物；但目標年期基金則按不同計劃有不同地域股票的側重，尤其港股比例較預設投資策略為高，見下表：

目標年期基金與預設投資策略的投資物（詳細股票地域比例請參閱計劃基金便覽）

4. 【基金收費及回報的不同】

按積金局的強積金基金平台資料，目標年期基金的基金開支比率全部皆為1.2%以上，而因規例所限，預設投資策略的基金開支比率皆為0.95%以下。另外，目標年期基金因為股票比例較高，在好市時回報高於預設投資策略的成份基金。

目標年期基金與預設投資策略的收費及回報（取自積金局的強積金基金平台）

目標年期基金與預設投資策略的收費及回報（取自積金局的強積金基金平台）

總括而言，目標年期基金是以退休年期作為選擇條件，其風險配置比預設投資更進取，股票比例較高，但同時收費亦較高，亦只有數個強積金計劃有提供目標年期基金。另外，隨着預設投資策略的開展，有些有提供目標年期基金的計劃亦沒有再推出新的目標年期基金，例如銀聯已經沒有提供2040年以後到期的目標年期基金，令今時今日的職場年輕人缺少了選擇。

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