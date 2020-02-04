【武漢肺炎】疫情影響供應鏈　《路透》﹕泰對華出口或損失6500萬

隨着新型冠狀病毒疫情的發展，中國一季度進出口貿易將受到嚴重影響，有數據顯示，泰國2020年第一季對華出口可能損失上千萬美元。

據《路透》報道，泰國船運聯合會表示，2020年第一季泰國向中國出口可能損失20億泰銖(約合6,460萬美元)，因新型冠狀病毒疫情影響了供應鏈。

泰國國家船隻聯合會會長告訴《路透》，新鮮水果蔬菜出口受創最重。

2019年中國是泰國的第二大出口市場，購買了價值292億美元的商品，佔泰國總出口的11.8%。

新型冠狀病毒疫情影響2020年一季度中國進出口貿易。（新華社）

值得關注的是，據《財新網》報道，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，如果疫情在3月左右能得到有效控制，疫情對於中國全年進出口的影響並不大。進口方面，部分內需或會推遲，不少企業訂單可能延期但仍需完成，「疫情對中小企業短期影響更為明顯，違約或會導致破產，需特別關注」。

進口方面，中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易室副主任蘇慶義認為，疫情會抑制部分部分消費品需求，加工貿易出口受影響後，進口也會下降，但對和疫情相關的防護產品或存在正效應。他預計，隨着疫情逐漸緩和，進出口狀況將在二季度改善。全年來看，外貿會受到一定的影響，但影響不會太大。如果政府在下半年推出一些穩外貿措施，外部經濟形勢保持良好，可以對衝此次疫情的影響。