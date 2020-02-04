零售業界：疫情引發「超級寒冬」　籲業主按營業額分成釐定租金

修例風波引發社會事件，加上武漢肺炎疫情爆發，令零售業雪上加霜。政府公布，去年12月零售業銷貨價值臨時估計為362億元，按年跌19.4%，而去年全年則跌11.1%。零售管理協會主席謝邱安儀認為，肺炎疫情較社會事件的影響更大，業界將面對更嚴峻的「超級寒冬」，或要待天氣回暖時，情況才會隨疫情而好轉。

謝太指出，去年12月至農曆新年前夕市況好轉，不過自疫情爆發後，在1月24日至2月2日期間，市況急轉直下，會員反映珠寶鐘錶、百貨及傢俬類生意跌約40至60%，化妝品及服裝類挫逾60%，而個別依賴內地客的鐘錶商戶更跌最多八成，會員亦預期2、3月情況與上述日子相若。

謝太呼籲，商場及街舖業主取消固定租金，並按照營業額分成制釐定租金，為期六個月 ，直至商戶生意回復正常。（資料圖片）

呼籲業主按營業額分成釐定租金

去年12月協會預期，未來6個月業界將裁員逾5,600人，以及有逾7,000間商戶結業。她料在疫情爆發後，需要員工放無薪假、減薪及裁員的商戶有增無減，結業潮亦將較預期嚴重，在2、3月會陸續出現。在疫情肆虐期間，有部分員工需要隔離，導致人手短缺等問題，部分商戶已縮短營運時間、暫時關閉店舖，甚至決定結業。

在業界捱打之時，謝太表示，過去業主提出的租金紓緩措施遠遠不夠，呼籲商場及街舖業主取消固定租金，並按照營業額分成制釐定租金，為期六個月，直至商戶生意回復正常。口罩供應方面，她指業界已從世界各地採購衛生用品，惟供應商價格難以控制，會盡力提供合適價格的產品幫助市民防疫。