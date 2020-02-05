【武漢肺炎】1月樓宇登記續跌　分析料疫情肆虐下　2月買賣勢更淡

武漢肺炎疫情來勢洶洶，將原先預期的小陽春打亂陣腳，分析料後市買賣登記續趨淡靜。

根據土地註冊處數據所得，2020年1月截至24日﹙土地註冊處因應新型冠狀病毒疫情暫停服務，而減少1月份餘下註冊日數﹚全港共錄3,773宗樓宇買賣登記（數字主要反映12月中旬至1月上旬的樓市實際狀況），較去年12月的3,901宗微跌3%，創13個月新低；月內整體物業登記總值亦減少23%，錄得278.49億元，更創2016年3月以來的47個月低位。

二手私宅登記量大減

從住宅物業環節觀察，一手私宅買賣登記按月錄得較少跌幅，主因是期內有天水圍新盤Wetland Seasons Park開售撐起，令一手市場交投轉活，帶動1月份一手私宅買賣登記靠穩，暫錄613宗，按月只微跌5%；惟月內登記總值則挫34%，只錄得72.80億元。至於月內一手私宅登記量最多的3個新盤分別為Wetland Seasons Park (204宗)、嘉峯匯(52宗)及尚‧珒溋(28宗)。

二手住宅市場方面，登記量跌幅較大，除因農曆節日因素外，亦與因疫症暫停服務而導致註冊日數減少有關。總結1月份截至24日的註冊量，二手私宅買賣合約登記按月回落15%，錄得1,961宗，重墮去年9月社會運動嚴峻時不足2000宗的水平，且創下13個月以來的新低；而月內登記總值亦跌21%，全月只有151.86億元。

2月買賣登記勢創14個月新低

至於非住宅市場方面，在一月首24日工商舖買賣登記與去年12月份比較，只達接近九成的水平，不過，在純車位登記量大幅急增帶動下，成為1月非住宅市場交投量逆市大升的動力。總計1月整體工商舖及其他物業登記量按月急升44%，錄801宗；但涉及登記金額仍然下跌17%，全月合共只有34.14億元。

陳海潮表示，新型肺炎肆虐，市場轉趨觀望，料無論一二手住宅及工商舖車位等交投均見萎縮，勢影響2月份的買賣登記表現，縱然1月份最後數天的註冊或延至於2月份登記，但相信幫助不大。綜合預期，2月份整體樓宇買賣登記量將進一步跌至3,560宗左右的水平，料按月再挫6%，繼續下試2018年12月以來的14個月新低。