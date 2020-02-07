皇悅兩間酒店結業爆羅生門　工會稱接閉店消息　李漢城指業主否認

新型冠狀肺炎疫情在港爆發，早前有確診患者曾入住尖沙咀皇悅酒店，令該酒店惹來關注。網上今日（7日）流傳皇悅酒店集團旗下兩間位於尖沙咀及銅鑼灣的酒店即將結業，香港酒店工會於其facebook專頁指︰「本工會接獲大量皇悅酒店集團解僱和閉店消息，正密切關注事件。」

資料顯示，泛海酒店（0292）旗下皇悅酒店集團擁有5間酒店，包括港島皇悅酒店、尖沙咀皇悅酒店、銅鑼灣皇悅酒店、尖沙咀皇悦卓越酒店和銅鑼灣皇悦卓越酒店。

記者就網傳尖沙咀及銅鑼灣皇悅酒店結業的消息，向香港酒店工會查詢，惟對方未有回覆。而泛海酒店亦未回應上述消息。

李漢城引業主︰兩間酒店會繼續運作

不過，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城向《香港01》透露，傳聞中會結業的兩間酒店，「業主親口解釋咗，酒店會繼續運作」，對有工會在這個「天災人禍」的時候，仍傳出這種不實的消息感憤怒。

他多次重申，兩間酒店沒有結業，會正常運作。有指皇悅酒店集團以節省成本為由，大量解僱員工，更有員工指沒有賠償，涉及人數多達60人。他就表示的確有裁員的情況出現，但所有人均依足勞工法例賠償。

至於有多少員工被裁，李漢城稱未有向對方查詢，又指近日市況下，大部分酒店都要求員工放無薪假，「可能兩日、4日、6日或更多，如果員工同意，就會簽同意書；如果不同意，就有可能需要解僱，但一定依足法例賠。」

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，皇悅酒店集團的確有裁員的情況出現，但「業主親口解釋咗，酒店會繼續運作」。（高仲明攝）

員工︰尖沙咀皇悅卓越酒店已暫停營業

另一邊廂，有已被裁的皇悅前線員工向《香港01》表示，內部早前流傳集團將解僱約100人，「就係我工作嗰間（酒店）都炒好多。」至於可以留下的員工都是年資較長，或人工最平的，「年資長要賠好多，咪可以留，其他就要走（被解僱）。」

根據皇悅酒店集團前線員工向《香港01》提供的內部通告，顯示集團呼籲員工不要向客人出售尖沙咀皇悅卓越酒店及銅鑼灣皇悅酒店的房間。（受訪者提供圖片）

該員工又稱，據了解尖沙咀皇悅卓越酒店已經暫停營業，「出咗通知，話訂咗（皇悅卓越）嘅都要轉去尖沙咀皇悅酒店。」至於銅鑼灣皇悅酒店有傳會關閉，該員工稱，據了解管理層仍在考慮當中。

記者其後致電皇悅酒店集團訂房部熱線，職員表示尖沙咀皇悅卓越酒店及銅鑼灣皇悅酒店暫不接受房間預訂，與內部通告一致；而其他皇悅酒店包括港島皇悅酒店（位於灣仔）等則可如常訂房。

泛海酒店房價下跌17%

就上述前線員工的說法，《香港01》再向李漢城查詢，他重申，他是以「香港酒店業主聯會」身份，查詢過Owner（業主），並得到「集團酒店business as usual」的回應，又稱對方好快會出聲明。

李漢城又指，不會理會個別員工的說法，「佢哋講乜嘢，我唔評論；但佢哋亦都唔代表（業主）乜嘢。」

泛海酒店於中期報告稱，本港酒店業務受到政治事件影響，截至9月30日止的6個月，香港酒店入住率及平均房價分別下降了13% 及17%，其不利影響部份受到於2018年12月開業的尖沙咀皇悅卓越酒店的穩健發展所抵銷。截至2019年9月，公司僱用290名全職僱員。

旅遊界立法會議員姚思榮預料，若疫情持續至第二季，部分酒店或有資金緊張，可能有酒店會停業。（資料圖片）

姚思榮：酒店業整體入住率跌至1至2成

旅遊界立法會議員姚思榮表示，自己也是從新聞報道中得悉上述傳閒，需要時間了解更多事件詳情。近期不少國家及地區對香港發出旅遊警示，而航空公司也取消來往本港的航班，本港酒店業的整體入住率跌至一至兩成，相信未來日子情況會更為嚴峻，「酒店餐飲就間間唔同，有啲做本地客生意就好少少，但好多市民都減少出街消費。」他認為酒店業現時主要持觀望心態，看看本港及內地政府控制疫情情況，再作決定。

對於會否出現大規模裁員及結業潮，姚思榮說過往2至3年酒店有近九成入住率，現時只是短期的困難時期，故酒店仍是觀望為主。若疫情持續至第二季，部分酒店或有資金緊張，假若開支多於收入，可能要跟集團方面預支資金，屆時則要看集團作出甚麼決定，可能酒店會停業，惟預計不會出現裁員潮及倒閉潮，因為酒店一直較難聘請員工，相信在此段艱難時期，酒店傾向跟員工商討上班及出糧的安排，如放無薪假等。