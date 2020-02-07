【投資攻略】疫情刺激「雲辦公」需求　金山軟件和金蝶受惠？

為減低疫情的感染風險，不少中國企業紛採取「遠程辦公」（Home office），刺激雲辦公概念股的炒風，金山軟件（3888）周五（7日）升近10%、金蝶國際（0268）亦升8.8%，往績市盈率分別炒高至近90倍及70倍。

友信證券研究部總監陳偉聰指，不少公司為減低員工外出感染風險，安排員工Home office，刺激線上軟件使用量，但內地主流辦公線上軟件，應為阿里（9988）旗下「釘釘」及騰訊（0700）旗下「企業微信」，認為金山軟件及金蝶受惠程度相對下未必高，如金蝶主要為企業設置雲架構，若內地中小企在疫情下「做唔住」或放慢生產活動，都可能不利相關服務銷售，認為市場或出現「炒錯」情況，現時兩股估值高企，籲散戶審慎。

金山軟件分三大業務，除雲業務及辦公室軟件，亦有手遊業務，圖為金山遊戲的官方網站逍遙網。（官網截圖）

留意金山遊戲業務表現放緩

翻查金山軟件去年第3季度業績，雲服務收入按年升62%至9.76億元，辦公軟件及服務收入升50%至3.83億元，網絡遊戲業務則跌2.2%至6.63億元。陳偉聰指，該股現炒風與憧憬分拆雲業務於美國上市有關，有利推高公司估值，但也要留意遊戲業務表現向下，雲業務及辦公軟件的業務需要有爆發式增長才可支撐現時估值。

他指，金蝶主打企業雲業務，去年上半年雲服務收入增長近55%，但整體虧損實質擴大，即業務雖然逐步建立規模，但仍未收支平衡，另外亦要預期雲業務市場的競爭將愈來愈大，金蝶是否能搶到更多市佔率，需要觀望。

金蝶雲業務主打雲服務產品，金蝶雲·星空在其產品收入佔比最高，去年上半年收入達 3.84 億，按年增長超過 50.5%，客戶續費率保持在 90%以上。（官網截圖）

野村：防疫喚醒遙距辦公關注

不過，金山和金蝶的業績只反映去年表現。事實上，如阿里巴巴旗下釘釘近日公布數據就顯示，中國上千萬企業、近2億人已開啟在家辦公模式，以減低疫情擴散風險，釘釘及騰訊的企業微信近日更出現「網絡大塞車」，意味在家辦公需求大增，市場瘋炒相關股份不無道理。

投行野村發表報告指，內地防疫喚醒人們對遙距辦公的關注，認為行業可享受持續性的增長，在雲計算及5G科技配合下，相信遙距辦公或移動手機辦公的阻礙可望獲得打破，因此，對內地雲軟件行業結構性增長機會正面，認為金山和金蝶都是相關領先企業之一。

該行又指出，內地遙距辦公屬未開發的市場，以往企業注重面對面溝通文化、及以辦公室作主導，但今次疫情或變轉折點，提高員工工作彈性安排。受惠軟件可分三大類，一是綜合性軟件企業如微軟、阿里巴巴的釘釘、騰訊旗下微信企業版、華為的Welink；二是辦公室軟件自動化軟體如金蝶Cloudhub、Weaver及 Seeyon；三是辦公室軟件，如微軟的office、金山旗下WPS。