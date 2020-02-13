【零售嚴冬】莎莎計劃裁員不多於75人　未來3個月員工或短期減薪

新型冠狀病毒疫情爆發，令零售商雪上加霜，有本地傳媒報道莎莎（0178）將進行裁員，約有300至400人的後勤部門裁員逾五成。莎莎發言人表示，公司已因應業務需求，調整各部門及前線人手部署，以及整體員工編制，精簡架構時員工流失佔香港整體前線及後勤員工不多於3%，而香港共有約2,500名員工，即裁員少於75人。

莎莎亦表示，考慮由3月至5月份短期減薪，當中高級管理層的減幅約40%，其餘基層員工減幅10至15%，連同較早前全體執行董事由二月起減薪75%三個月，集團冀一系列精簡架構措施能夠在短期內節省成本約30%，並會繼續與業主商討減租事宜。

防疫措施方面，莎莎前線及後勤同事早上及中午均需量度體溫，早於2月初已讓員工預早內部訂購口罩，並於公司及店舖向員工提供合乎標準的口罩及消毒產品。如有發燒必須留在家中休息，如員工由湖北回港或在確診大廈居住，或於2月8日後由中國內地回港的員工，亦需要自我隔離14日。公司另指，每間店舗均安裝自動感應酒精搓手液機供顧客使用，客人進入店舖前員工都會勸籲他們佩戴口罩。

截至2019年9月30日，莎莎港澳分店共有118間，員工約有4,500人，集團早前公布新春期間港澳區銷售數據，期內香港零售銷售按年急降77.9%，同店銷售則按年跌75.5%，並慮在未來18個月，關閉20至25%店舖。本周一公司宣布旗下港澳21間分店已暫時停止營業，而受影響分店的員工安排至其他分店工作，並採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。