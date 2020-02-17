【武漢肺炎】調查﹕6成南韓企業稱疫情致陷經營惡化危機

武漢肺炎疫情對全球供應鏈造成打擊，不同經濟體均受波及，南韓有調查發現，受訪企業中有6成表示經濟惡化危機。

據《韓聯社》引述南韓全國經濟人聯合會旗下南韓經濟研究院調查顯示，受疫情影響，銷售額達千億韓圜的受訪企業中，有61.8%表示陷入經營惡化危機。若在內地設廠的企業中，有83.9%企業預期有一定經營困難。

受訪企業又指出，疫情若持續6個月以上，銷售額﹑出口及對華出口額，分別按年跌8%﹑9.1%及12.7%；若疫情能在6個月內平息，前述3項指標跌幅分別為3.3%﹑5.1%及6.8%。

擬為廉航提供緊急貸款

長遠而言銷售額跌幅最大的行業分別為汽車﹑汽車零部件及石油產品，預料跌幅分別為13.9%﹑12.8%及12.4%；又預料石油產品行業出口額跌幅達17.8%，屬出口額跌幅最大，汽車及普通機械分別下跌14.5%及11.6%。

短期而言，銷售及出口額減幅最大為無線通訊設備﹑汽車及石油產品。

此外為應付疫情對航空業衝擊，南韓政府擬向廉價航空提供3,000億韓圜緊急貸款，政府亦允許暫停及減少航線的航空公司，延遲支付機場費用長達3個月，及為航空公司設立600億韓圜的營運基金。