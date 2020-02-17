【上台續約留意】有電訊商暫停部分門市營業　減顧客員工感染風險

為防止武漢肺炎疫情擴散，不少店鋪提早或暫停門市營業，本港電訊商亦不例外，有電訊商指已暫停部分門市營業，及縮減營業時間，市民出外辦理電訊服務時要注意，或盡量使用網上服務。數碼通（SmarTone，0315）公布，現時共有3間分店今日起暫停營業，全線分店亦提早於晚上8時關門。

香港電訊（6823）旗下csl及1O1O月初起亦已將營業時間縮短，並關閉部分專門店，但就維持每區至少一分店營業。至於中移動香港及3香港則回覆指，暫未有門市暫停營業。

數碼通：可於網上或App辦理上台或續約服務

記者發現，SmarTone位於銅鑼灣波斯富街一間門市今日起（2月17日）暫停營業，直至另行通知，指為保障顧客和員工健康。數碼通回覆查詢時指，位於銅鑼灣波斯富街、海港城及元朗教育路，一共3間門市將於今日起暫時停止營業，直至另行通知。

另外，因應最新新型冠狀病毒疫情及保障員工健康，全線門市營業時間將提早於晚上8時結束。

數碼通提醒，客戶在此段期間可透過SmarTone.com或SmarTone CARE app辦理上台或續約服務。為方便成功登記上台的客戶，SmarTone可安排SIM咭直送上門服務。

香港電訊維持60家門店服務

香港電訊（6823）本月初公布採取疫情相應預防措施，指會加強旗下csl和1O1O 專門店的消毒和清潔工作，員工亦必需要佩戴口罩。

公司指，為減低對員工及客戶造成的威脅，各專門店營業時間由2月3日開始，將縮短至中午12時至晚上8時。部分專門店則暫停營業，但就維持每區最少有一間專門店繼續營業，全港仍然有共60多家店舖為客戶提供服務。該公司在網上及facebook均有列出仍然營業的專門店。

中移動彈性安排人手 3香港指可登入網站或My3 App辦理

中國移動香港發言人回覆指，公司以客戶為中心，並因應疫情對員工安排作出內部編制調動，盡量減少員工上班時間和曝露風險，以增加休息時間。目前中移動未有門店暫停營業，但個別門店如遇上特別情況將酌情處理。

3香港表示，現時未有門市暫停營業。公司早前已加強多項措施，以保障客戶及員工健康，包括調整門市營業時間，同時加強舖內消毒及清潔；如客戶需查詢帳單及合約詳情，除親臨門市外，隨時可登入3香港網站或My3 App辦理。