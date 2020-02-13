【零售嚴冬】周大福前線員工本月須放至少6日假　勤工獎OT費全無

新型冠狀病毒疫情爆發，訪港旅客無影，市民減少消費，本地零售業步入嚴冬。

龍頭珠寶金飾零售商周大福（1929）周一宣布，港澳現有40多間分店暫停營業後，該公司一名前線員工Peter（化名）最新向《香港01》透露，前線所有員工本月均被要求放最少6天年假，以及1日額外有薪假期，同時不獲發放600元勤工獎金及1,500元超時（OT）津貼。

周大福周一已宣布，港澳現有40多間分店暫停營業。﹙資料圖片﹚

員工料人工縮至約萬五元

該名員工稱，他本月已被要求放8日年假，得悉早前受暫停營業分店影響的員工，部分會調配到其他分店工作，但有部分員工「成個月無工開」，被扣減年假後再放無薪假，直至2月29日。他續指，「其實好多分店一日都無一張單，所以知道要放假時都無特別感覺，但從來未試過扣超時津貼，即使社會運動時提早收舖、甚至無開舖都無扣過！」他透露，正常市況下，他的月薪平均約有2萬至2.5萬元，在佣金大跌及不發放津貼下，「應該會得返萬五、萬六蚊左右」。

他補充，最近同事一直猜測公司會裁員，「公司分店太多，好多舖租亦偏貴，聽講因為社會運動，好多行家已經一早有裁員安排，暫時我地仲未有。不過，公司已經算幾好，起碼每日會派一個KF94口罩畀我地，亦有派酒精搓手液。」

周大福發言人︰現階段無裁員計劃

周大福發言人回應查詢時指，集團現階段沒有裁員計劃，並採取靈活彈性的部署，安排前線員工放6天年假，以及安排往其他分店工作。為鼓勵員工在家學習，集團特別於2月份向每位員工額外發放1天有薪的「在家學習假」，借助線上工具在家學習。

發言人又解釋，由於2月份前線員工的上班時間均有所縮短，不存在超時工作，故不乎合相關獎勵津貼的發放原則。

周大福指，由於2月前線員工的上班時間均有縮短，不存超時工作，故不乎合相關獎勵津貼發放原則。﹙資料圖片﹚

港珠寶首飾等銷貨值 按年大跌22%

周大福早前稱，港澳目前有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間，至另行通知。同時已加強店內的清潔及消毒工作，每2小時進行清潔及消毒，希望在服務市民顧客時亦盡量減低員工和顧客受感染的風險，現階段集團並沒有裁員計劃。

據周大福官網顯示，目前香港共有86個銷售點，澳門則有18個銷售點，集團早前預料，2021財年港澳有40多個店舖租約約滿，計劃下財年完結前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。

在零售嚴冬下，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物成重災區。據政府最新統計，12月零售業銷貨價值的臨時估計為362億元，按年大跌19.4%。其中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值大跌36.7%，仍未止瀉。全年計，去年珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌22.4%，意味行業「大餅」起碼少四份一。