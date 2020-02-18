數碼通料5G帶動ARPU上升　門市服務因疫情調整　部分暫停營業

數碼通（0315，SmarTone）已獲得5G牌照，並預料在今年中推出5G服務。對於5G服務推出後能否帶動每用戶平均收入（ARPU）上升，執行董事兼總裁葉安娜稱，參照亞洲已推出5G的市場，其中主要例子南韓，營運商推出5G服務後的確能夠增加ARPU，並有助整體集團財務狀況，但實際要視乎定價策略。

執行董事兼首席財務總監陳啟龍指，推出5G服務後，預計每年的資本開支繼續維持於6至6.5億元，當中以包括5G建設，相信首兩年5G服務資本開支較高，但不會像過去一開始建設4G網絡一樣高，因為5G建網主要結合不同頻譜，更易控制成本。

數碼通所有門市的營業時間有所縮短，並有部分門市暫時關閉。（林樂謙攝）

對於新型冠狀病毒感染肺炎疫情對漫遊收入的影響，陳啟龍稱，受疫情影響下，相信下半年的漫遊收入影響仍然較大，但很難評估跌幅，要視乎疫情維持的時間。派息方面，陳啟龍指中期派息的減幅是跟隨盈利的跌幅，未來派息率維持75%，暫對全年未有預測。

被問指5G服務會否因疫情延遲推出，葉安娜強調，5G服務會於年中推出，暫時未見有需要押後。另外，她又指現時仍未適合公布5G計劃的收費及用量，但透露訂定計劃的用量主要視乎屆時有多少配套能夠應用5G。

葉安娜稱，受累於肺炎疫情影響，為保障員工及客人安全，集團已作出人手調整， 適當調配員工，減少門市的員工數目，而所有門市的營業時間有所縮短，更有部分門市暫時關閉，但預期對業務影響不大。