標普納指齊創歷史新高　特斯拉升穿900美元

因能源股和大型科技股紛紛上漲，標普500指數和納指均創歷史收盤新高，道指收升115.84點，報29348.03點，漲幅為0.40%；標普500指數上漲15.86點，報3386.15點，漲幅為0.47%；納指上漲84.44點，報9817.18點，漲幅為0.87%。

美股重拾升勢，市場密切關注中國武漢新冠肺炎疫情發展。（Reuters）

大型科技股多數上漲，特斯拉大漲近7%，Piper Sandler將特斯拉目標價從729美元上調至928美元，並重申增持評級。此外，據外媒報道，根據預訂者更新的非官方統計數據顯示，自2019年推出以來，特斯拉電動皮卡CyberTruck的預訂量已經超過了50萬輛。特斯拉收盤大漲6.88%，股價突破900美元關口。

中概股普漲，跟誰學股價飆升18.83%，市值突破100億美元。阿里巴巴漲0.73%，京東漲1.49%，百度漲1.21%，網易漲1.15%，拼多多漲1.89%。

美聯儲（Fed）19日公布了上週貨幣政策會議紀要。美聯儲將基準利率維持在1.50%-1.75%範圍不變，並表示將密切關注公共衛生事件的發展。

市場仍在評估公共衛生事件對全球經濟的影響。摩根士丹利在近日的報告中指出，全球市場對新型冠狀病毒的爆發做出了不同程度的反應，加劇了短期波動，讓投資者擔心中國經濟增長放緩，至少在短期內是這樣。

對於投資者而言，問題的關鍵在於最終的經濟復甦軌迹將是何種形態，是V型、U型，還是L型？摩根士丹利認為，這將取決於市場復甦的速度，速度是最重要的。如果全球經濟受到進一步損害，美聯儲和中國人民銀行應該會迅速做出反應，且中國將「不惜一切代價」提供幫助和支持。

投資者還需要密切關注經濟數據，摩根士丹利認為下個月的經濟數據可能會非常糟糕。重要的是要明白，糟糕的經濟數據可能導致疫情期間的整體風險加劇。