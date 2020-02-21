美股三大指數齊插　道指跌128點

美股三大指數均下跌，道指收跌128.05點，報29219.98點，跌幅為0.44%；標普500指數下跌12.92點，報3373.23點，跌幅為0.38%；納指下跌66.21點，報9750.96點，跌幅為0.67%。科技板塊領跌，房地產板塊走高。

市場普遍預計，美股將展開回調走勢。（Reuters）

中概股普跌，阿里巴巴跌1.85%，京東跌3.42%，百度跌2.47%，網易跌1.95%，拼多多跌2.18%。

經濟數據方面，美國截至2月15日當週初請失業金人數21萬，連續第二週增長，符合預期；美國2月份費城聯邦儲備銀行製造業指數升至36.7；美國1月諮商會領先指標月率0.80%。

SunTrust首席市場策略師基思·勒納（Keith Lerner）表示，現在很難確切指出發生拋售的原因。但他指出，其中部分可能與技術性賣盤有關。此外，加上病毒爆發開始削弱大企業的利潤，投資者可能已經意識到他們對當前情況的影響過於自滿。

Miller Tabak策略師表示，市場此前就就已經被「完美定價」了。市場每天都在上漲，這表明人們對市場過於自滿，暗示市場回調的條件或已成熟。

策略師認為，隨着大盤調整，很快蘋果、特斯拉和英偉達等炙手可熱的動能股可能會回調15%至20%。「股市已經準備好進行回調，而這些股票的跌幅將最大。」

Cresset的資深策略師Jack Ablin認為，目前股票市場被高估了15%。