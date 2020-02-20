蓬佩奧批中國驅逐三名美媒記者　北京反駁稱有「還擊權利」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月19日發表聲明稱，譴責中方驅逐《華爾街日報》三名外國記者，並稱中方不應限制言論自由。中國對此做出回擊。

中國外交部發言人耿爽20日在記者會上表示，此事並不像蓬佩奧說的那樣是一個言論自由問題，而是對一個國家和民族的公然歧視，被辱罵者應擁有「還擊的權利」。

耿爽還表示，《華爾街日報》發表攻擊抹黑中國的評論文章，還公然選用帶有種族歧視色彩的標題，違背客觀事實，違反職業道德，引起中國人民極大憤慨，也遭到了國際社會的廣泛譴責。

他還說：「蓬佩奧先生動輒把言論自由掛在嘴邊，難道發表公然侮辱一個國家和民族的歧視性文章，並且拒不承認錯誤，拒不道歉，就是美方所謂的言論自由嗎？」耿爽反問道，「請問蓬佩奧先生：如果你認為《華爾街日報》有張口辱罵別人的自由，被辱罵者有沒有還擊的權利？」

在中國2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情爆發期間，《華爾街日報》的一篇文章激怒北京，北京決定驅逐該報三名記者。在2月19日的記者會上，耿爽宣布，中方決定吊銷三名《華爾街日報》駐北京記者的記者證。

耿爽說，2月3日，《華爾街日報》刊發美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）撰寫的評論文章。該文詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，報社編輯還為文章加上了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。

耿爽還說，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，但是《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。鑑此，中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。

此外，據駐華外國記者協會（FCCC）透露，這三名記者被要求在5天之內離開中國。

蓬佩奧19日發表聲明譴責中國驅逐三名《華爾街日報》駐華記者。聲明稱，成熟、負責任的國家都知道，自由媒體報道的是事實和看法。正確的回應是提出反駁論點，而不是限制言論。美國希望中國人民能夠像美國人民一樣，享受準確的信息和言論自由。