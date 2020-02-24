中國發改委：工業企業復工率提高　浙江超過90%

中國國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會。中國國家發改委黨組成員、秘書長叢亮介紹，當前企業復工復產已取得積極進展，大型企業相對中小企業復工復產進度快，上游行業和資本技術密集型企業相對下游企業和勞動密集型企業進度快。

中國規模以上工業企業復工率逐步提高。其中浙江已超過90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西已超過70%。從重點行業看，鋼鐵企業復工率為67.4%，有色金屬企業復工率為86.3%。特別是關係國計民生的重點領域企業正在加快復工復產，相關企業正在加班加點、開足馬力生產。口罩企業產能利用率已達到110.3%，全國糧食應急加工能力復產率已超過70%，煤礦產能恢復率達到76%，鐵路裝車數已恢復到節前正常水平的95%左右。民航、港口、水運均正常運營。

叢亮介紹，下一步將重點抓好中共中央經濟工作會議各項部署的落實，積極財政政策，更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，繼續研究出台有針對性的減税降費措施，幫助中小企業度過難關，積極擴大國內有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好投資的關鍵性作用，加強用工、用地、資金等要素保障，加快再建項目和新開工項目建設進度，全面做好維穩工作。

叢亮介紹，疫情確實對中國經濟帶來了較大的衝擊，從開始影響春節假期消費和相關服務業，到後來的企業復工復產，一些企業特別是中小企業生產經營遇到較大的困難。叢亮說，需要強調的是這次疫情對經濟社會的影響是短期的，總體上是可控的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。