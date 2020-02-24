香港電訊推多項Work from Home方案

香港電訊（6823）針對疫情對企業營運的影響，為客戶推出多項Work from Home方案，包括免費On-the-Go隨身Office Line服務、免費Microsoft Teams通訊及協作軟體啟動服務、免費提供HKT Cloud Backup雲端備份服務等。

商業固網客戶可獲免費提供On-the-Go隨身Office Line服務，讓員工不論身處戶外或家中，可透過手機接收及撥打公司的固網電話號碼。

香港電訊又免費提供Microsoft Teams通訊及協作軟體啟動、支援及應用教學服務，方便企業員工在一個統一的雲端平台上進行線上會議、內部群組溝通及檔案共享。

免費HKT Cloud Backup雲端備份

此外，香港電訊為現有及新客戶免費提供HKT Cloud Backup雲端備份服務，透過網絡自動備份公司電腦的檔案到雲端並進行加密，讓客戶隨時還原有關檔案。

中小企亦可以用每月20元，申請HKT x Office 365商業雲端辦公室方案或On-the-Go人力資源管理方案。

另外，又為大型企業設計全方位方案，包括SSL VPN遠程連接方案、雲端虛擬桌面工作間（Cloud VDI）、管理式SD-WAN服務。