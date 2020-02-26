【武漢肺炎】傑富瑞：倘美國確診病例激增　或為市場帶來沉重損失

華爾街投行傑富瑞集團（Jefferies）表示，意大利、伊朗和韓國最近爆發的疫情表明，這種病毒具備廣泛傳播至許多地方的能力。一旦美國確診病例激增，則可能會給市場帶來沉重的損失。

外媒報道，傑富瑞集團表示，受新冠病毒影響地區的外國人正在湧入美國，這意味着美國爆發大規模疫情的可能性正在變得「越來越大」，這種情況可能會「擾亂」市場。

2020年2月23日，載有新型冠狀病毒感染者的救護車抵達韓國大邱的一家醫院。（AP）

傑富瑞集團的股票策略師西蒙·鮑威爾（Simon Powell）在向客戶發出的一份研究報告中寫道，意大利、伊朗和韓國最近爆發的疫情表明，這種病毒具備廣泛傳播至許多地方的能力。

他續稱，愈來愈難以相信美國的病例像報道的那麼少，並認為鑑於韓國和伊朗國民湧入北美的形勢，美國社區爆發大規模疫情的可能性越來越大。

鮑威爾在報告中寫道，一旦美國確診病例激增，則可能會給市場帶來沉重的損失。迄今為止，根據報告的病例數量，美國的確診病例數量仍然具有彈性。

「我們的基本假設情境是，特朗普政府不太可能選擇減少經濟活動，任由供應鏈中斷，因此如果病毒在美國出現，傳播的可能性更大。」鮑威爾寫道。

現為製藥巨頭輝瑞董事會成員對CNBC表示：「病毒可能已經在美國傳播，只是現在目前還沒有檢測到」。「我們現在還沒有很有效的診斷測試辦法，」他補充道。「韓國已經對大約3.5萬人進行了檢測，找到了900例確診病例。我們累計測試了大約500人；我們的診斷能力可能僅為每天最多不超過50到100次測試，因為所有的測試都需要立即送往疾控中心進行。

傑富瑞並未預測股市將會出現多麼糟糕的拋售，但確實表示這種情況將「嚴重擾亂市場」。