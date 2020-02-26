【武漢肺炎】蓬佩奧：中伊兩國實現新聞自由有助遏制疫情

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月25日表示，希望中國和伊朗需要更透明地披露有關2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情，並指美國對冠狀病毒爆發的反應在世界領先。

蓬佩奧表示，美國國務院展開大量工作，審查中國境內外的（新冠病毒）事態發展，並幫助遭受病毒感染的國家。

他提到，中國驅逐《華爾街日報》的記者事件，再次暴露了導致俗稱沙士的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）（爆發）的管理問題，以及現在又暴露新型冠狀病毒問題，即（中國的）審查制度（存在問題），它可能產生致命的後果。他認為，如果中國允許其本國和外國記者以及醫務人員自由發言和調查，中國官員和其他國家將能夠為應對這一挑戰做出更好的準備。

蓬佩奧亦提到伊朗的情況，稱非常關注德黑蘭政權可能壓制有關當地疫情爆發的重要細節，截至24日下午，伊朗在今次疫情的死亡數字僅次於中國。他認為，包括伊朗在內的所有國家都應說出有關冠狀病毒的真相，並與國際援助組織合作。

他指出，獲得關於中國情況的準確信息非常重要。強調收集疫情的數據和實地的戰術局勢十分重要，指這不旦有助於華府致力繼續幫助中國人民，同時確保造福包括美國公民在內的世界各地人士。

蓬佩奧認為，中國內部的信息交流正處於關鍵時刻，大家都要獲得良好的信息，到處都有新聞自由是很重要。但是，在此時數據和信息很重要的情況下（新聞自由）尤其重要，因為數據和信息所提供的內容不只是奇聞軼事，而是以符合實際威脅的方式做出響應，並單靠軼事和謠言等。