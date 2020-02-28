新創建稱維持可持續及漸進股息政策　暫無意分拆保險業務

新創建（0659）行政總裁馬紹祥表示，集團可動用資金達179億元，致力維持可持續及漸進的股息政策。

中國政府為新型冠狀病毒疫情防控期間而對所有收費公路推行免收通行費，2月17日起生效。被問及此措施對公司業務影響時，馬紹祥預期此不會為集團帶來重大影響，亦不影響派息政策，且集團會盡量爭取政府推行有效保障公路投資者的政策。

去年11月新創建完成收購的富通保險，執行董事何智恒稱，去年1至10月富通保險處於新舊股東交接，存在不穩定性，且去年下半年的社會及經濟情況較動盪，買保險的人減少，但11月集團接手後，情況有明顯好轉，11月及12月的新業務價值按年升21%，今年新冠肺炎疫情或對保險公司有一定程度影響，但疫情過後料因社會健康意識提高，對生意增長情況樂觀，目前無計劃分拆保險業務。

被問到未來會否出售非核心資產，何智恒重申，集團正審視各項業務，若有業務可釋放股東價值，也要檢視時機是否適當。

馬紹祥提到，受疫情影響，兩巴乘客量大跌，營運情況嚴峻。

集團旗下新巴及城巴業務方面，馬紹祥提到，受疫情影響，乘客量大跌，現時營運情況嚴峻，形容是「雪上加霜」，集團會盡量節流，適度調整巴士班次，因應同事照顧家人的需要，鼓勵他們放無薪假。他又指，不時有人查詢集團有否興趣出售巴士業務，但目前未收到收購要約（offer）。