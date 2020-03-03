利寶閣盈警料去年蝕5500萬元　疫情致今年上半年財務表現嚴重惡化

從事中式餐飲的利寶閣集團（1869）發盈警。據公司截至去年底未經審核綜合管理賬目初步審閱，及對目前可得資料評估，預料公司擁有人應佔溢利應佔虧損不少5,500萬元，當中包括一次性關閉影響3,000萬元。

在2018年該公司錄230萬元應佔溢利。

公司指出虧損乃延續及惡化去年上半年虧損狀況，與酒樓收益按年減少；又指出由於上環酒樓及京香閣酒樓在今年2月結業，公司在去年就該等酒樓錄得使用權資產﹑若干非流動資產及遞延稅項資產的關閉影響，合共3,000萬元，導致應佔虧損進一步增加。

料去年經營虧損不少於2500萬元

公司又指出去年收益減少，與自2018年下半年起香港及中國經濟加速衰退，與中美貿易戰加劇且陰霾增加而惡化，對去年公眾消費意欲造成負面影響。同時自去年6月起發生，並於去年下半年持續的香港社會動盪事件，嚴重影響香港零售及餐飲行業，所以向客戶提供更多優惠。另一方面整體食材成本上漲，尤其於2018年下半年內地爆發非洲豬瘟後凍肉價格進一步上漲，拖低毛利率，所以去年錄得整體經營虧損不少於2,500萬元。

利寶閣又指出，自今年1月以來疫佾在中﹑港兩地爆發，一直密切關注疫情進展，並努力預防及控制病毒傳播。為促進更好預防及控制病毒，及確保員工及顧客健康與安全，一直努力縮短在香港的酒樓營業時間。至於在深圳的酒樓及茶館，作為臨時抗疫措施，已根據當地政府指示自今年1月下旬春節開始起暫停營運，目前仍未恢復營運，會適時就恢復在中國的營運進度作進一步公告。

公司預期今年上半年財務表現會較去年同期嚴重惡化，為近期爆發疫情所產生的不利影響，而限制公司在中﹑港兩地酒樓營業時間所致。