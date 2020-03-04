【零售寒冬】周大福今年首2月港澳市場同店銷售跌6成

本港零售市場接連受衝擊，先受到去年下半年起發生的社會事件影響，至今年初起，則受到武漢肺炎疫情拖累。周大福（1929）公布今年首2個月營運數據，其中港澳市場零售值按年大跌60%，同店銷售大減59%，同店銷售跌幅更達61%。

周大福在內地市場亦出現零售值倒退，按年跌42%，同店銷售及同店銷量分別跌49%及52%。

周大福進一步指出，期內內地市場珠寶鑲嵌首飾及黃金產品，同店銷售分別按年跌50%及53%；港澳市場珠寶鑲嵌首飾及黃金產品，同店銷售分別跌57%及61%。

周大福指出，以公共衛生及員工安全為首要考慮，為配合當地政府嚴控疫情的措施，大部份位於內地及港澳市場銷售點，已分別在1月底及2月初起暫停營業。期內兩大市場業務無可避免受影響。在今年2月29日，於內地及港澳市場，分別有70%及64%零售點已恢復營業。

武漢智造生產中心仍停業

周大福指出，內地電商業務零售值在今年首2個月跌24%，銷售量跌36%。

公司指出位於順德及深圳的生產設施在取得當地政府許可後，已逐步恢復營運，武漢智造生產中心仍暫時停業至另行通知。公司又指出武漢智造生產中心主要生產主流黃金產品，佔公司珠寶生產約15至20%。在此期間，已將生產重新分配至順德及深圳廠房，該等廠房的產能足夠支持公司業務。

公司指出在農曆新年已預備存貨以滿足節日需要，然而期內消費氣氛疲弱且需求放緩，預期短期內存款會處於較平時高的水平。