港鐵未來12個月推3發展項目　料車站零售和物業租賃業務倒退

港鐵﹙0066)公布去年業績，全年股東應佔溢利119.32億元，按年下跌25.46%，每股盈利1.94元；派末期息每股0.98元。

推3項目涉4,050伙

就物業發展業務，港鐵於業績展望中表示，在2020年2月批出「日出康城」第十二期物業發展項目後，於未來12個月左右，視乎市況，集團計劃推出3個物業發展項目招標，當中包括「日出康城」最後一期及黃竹坑站第五期及第六期物業發展項目，合共提供約4,050個住宅單位。

集團預計，未來12個月內預售「日出康城」第八期、第九C期和第十期，以及大圍站物業發展項目。

料租務業務表現將倒退

至於租務表現，港鐵指，車站零售和物業租賃業務的表現將取決於零售市道，鑑於香港公眾活動及近期新型冠狀病毒疫情，預料業務表現將會倒退。在現有租約方面，公司已為租戶實施多項租金減免措施，中小型租戶可獲減免 2020 年 2 月及 3 月一半租金。

在續訂租約方面，港鐵預料租金收入將面對下調壓力。位於「日出康城」的商場「The LOHAS 康城」，仍然預期於 2020 年下半年開業，但由於新型冠狀病毒疫情影響，預租情況較預期放緩。

港鐵補充，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動對集團的投資物業組合估值的長遠影響，需待市況穩定後才能確定。