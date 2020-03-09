【黑色星期一】摩根資管許長泰：亞洲股市有望跑贏歐美

油價暴跌及疫情在環球擴散「夾擊」，引發環球小股災。分析指，股票市場將持續震盪，但亞洲股市有望跑贏歐美，尤其是側重內需而非國際貿易的企業。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（圖左）表示，環球市場的基調仍然負面，因肺炎疫情在歐洲持續擴散，意大利四分之一的人口已被隔離，而石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯減產的談判破裂後，沙特阿拉伯擬於4月增產石油及提供折扣。

許長泰指，油價進一步的下行風險將打擊能源股，由於憂慮需求增長乏力，能源股大多已大幅折讓交易。另外，因能源企業是美國高收益企業債券指數最大的組成部分，油價再下跌將促使信貸利差擴大。

他指，投資者可聚焦周四（12日）歐洲央行的會議，繼美聯儲及加拿大央行分別減息半厘後，歐央行將面對放寬貨幣政策的壓力，但由於歐洲早已實行負利率政策，其可能需要更積極推行量化寬鬆。

籲看重具本地需求股

另一邊廂，許長泰指，中國將陸續公布2月經濟數據，市場可能轉為聚焦疫情對經濟損害的深度，以及第二季的復甦步伐。目前，復工進度依然緩慢，且新一輪感染風險不容忽視，但隨著零售活動和賣樓數據慢慢恢復正常，對中國供應鏈中斷的擔憂或會逐漸消失，但不幸地，這或由全球需求疲軟的擔憂取代。

他指，股票市場將持續動盪，但亞洲股市有望在近期跑贏美國和歐洲，尤其是側重於本地需求而非國際貿易的行業。