【持續更新】道指收市大跌2013點　三大指數均插逾7%

受累於原油價格戰影響下，環球股市周一「崩盤」，港股率先上演「千跌日」，歐洲股市更插近10%。美股開市，三大指數更觸發熔斷機制，全日道指跌逾2000點，三大指數均跌逾7%。《香港01》全程追蹤投資市場狀況。

【04:10】道指收跌逾2000點

美國三大指數一度反彈後再下探，道指收報23851點，跌2013點(7.79%)，是有史以來最大的單日指數跌幅。標普500指數跌7.6%，納指跌7.3%，兩者都是2008年金融海嘯以來最大的跌幅。

【03:05】夜期低水254點

恒生指數期貨夜市收報24786點，跌64點(0.26%) ，較昨日恒指收市25040點，低水254點。

【02:40】道指表現反覆 現跌逾2000點

美股表現反覆，道指最新報23786點，跌2088點(8%)。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）最新報53.71，較今日的高位(62.12)略有回落，但仍處於歷史高位。

【01:24】沃爾瑪逆市升2% 為表現最佳道指成份股

道指曾跌逾2,046點，最新仍插1770點。道指成份股近全數見紅，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）則受惠於美國民眾搶購生活必需品，逆市升2%，是表現最好的道指成份股。

沃爾瑪股價逆市升2%。（路透社）

【01:00】滙控倫敦股價跌近5%

滙控倫敦股價跌4.82%，報470便士，折合47.98港元，較港股周一收市價48.75港元續跌1.58%。

【00:47】渣打料第二季布油均價為23美元

大行看淡油價走勢，渣打分析師Emily Ashford將第二季布蘭特期油油價預測，由38美元降至23美元，惟強調23美元屬乎度平均預測，而非在期末預測或可能的低價。

該行預期今年油價均價為35美元，較原來預測下降29美元；明年預料為44美元，降23美元。

【00:41】歐洲三大指數跌約7%

歐洲股市向下，德國DAX指數最新報10736點，跌805點或7%，法國CAC指數最新報4760點，跌378點或7.4%，英國富時指數最新報6025點，跌437點或6.8%。

道指最新報24325點，跌1,538點或6%，標準普爾指數最新報2823點，跌149點或5%，納斯達克指數最新報8153點，跌422點或4.9%。

【00:35】 港股夜期升轉跌

港股夜期回升後再下跌，夜期最新下挫16點，報24834點，低水206點。

【00:22】利率期貨料減息1厘機會率44.7%

最新利率期貨，市場預期聯儲局本月18日議息後再減息1厘的機會率，由上日的70%以上，降至44.7%；至於減息0.75厘的機會率增至55.3%。

【00:20】高盛料美息再創史上最低

投資銀行高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，預料聯儲局於下次會議(3月18日)會再減息0.5厘，並於4月會議再減息0.5厘，令聯邦基金利率區間降至0至0.25厘，再創史上最低。

最新利率期貨市場顯示，投資者料聯儲局本月18日議息後再減息1厘的機會率，由上日的70%以上，降至44.7%%；至於減息0.75厘的機會率增至55.3%。

【00:20】美匯指數曾跌穿95

歐元兌美元最新報1.1433，升1.32%，英鎊兌美元升0.37%，最新報1.3096，澳元兌美元最新報0.6651，升0.23%，美元兌瑞士法郎跌0.88%，最新報0.93。美元兌加元升0.85%，最新報1.3532，美元兌韓圜最新報1,204.51，升1.02%。

【00:13】油價續下跌 布油挫逾18%

油價續下挫，紐約期油最新報34美元，跌7.28美元或17.6%，布蘭特期油最新報36.95美元，跌8.32美元或18.38%。

金價回落，紐約期金每盎司最新報1,6675美元，跌4.9美元或0.29%，現貨金每盎司最新報1662.56美元，跌11.27美元或0.67%。

【00:09】日圓上揚高見101.19

避險資產日圓同樣受追捧，最多升4%，高見101.19兌1美元；每百日圓兌港元曾高見7.6766，最新報7.5805。

【00:05】歐股曾插8.2%

歐股也大跌，道瓊斯STOXX600指數曾跌8.2%至336.54點，邁入熊市。道瓊斯STOXX600指數最新報344.66，跌6%。

【00:05】紐約儲銀增加隔夜及定期回購操作

紐約聯邦儲備銀行發表聲明，計劃增加本周隔夜及定期回購操作規模。紐約聯儲銀行計劃將每日回購操作規模，由1,000億美增至1,500億美元，另在3月10及12日，進行為期14日的回購操作規模，由現時至少200億美元增至450億美元。

紐約聯儲銀行指出，增加回購規模是希望確保市場儲備充足，減輕貨幣市場壓力，避免對早前實施的政策產生不利影響。市場失衡或貸款將增加環球陷入衰退機會，或迫使聯儲局採取行動。

【23:48】美股三大指數跌逾4%

美股三大指數仍大跌，道指最新報24566點，跌1298點或5%，標準普爾指數最新報2807點，跌164點或5.5%，納斯達克指數最新報8181點，跌394點或4.6%。

【23：28】特朗普解釋冧市原因

美國總統特朗普在《Twitter》發推文，解釋今次大冧市。他指出有關沙特阿拉伯與俄羅斯就油價及油產量問題發生爭拗，屬假新聞，並指出這是觸發今次大跌市原。他又指出隨著汽油價格下降，對消費者而言屬好事。

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

【23：24】港股夜期倒升

港股夜期倒升16點，暫報24866點，但仍低水174點。滙豐在英掛牌價折算港元報48.1元。

【23:16】道指挫逾6%

美股三大指數跌勢稍為收窄，道指最新報24242點，挫1622點或6.27%；標指報2784點，挫188點或6.34%；納指報8095點，挫5.59%或479點。

【21:30】三大指數觸發熔斷機制

道瓊斯指數開報24992點，跌872點，最新瀉1800點；納斯達克指開報開報8790點，跌617點；標普500指數開報3075點，跌108點，最新跌7%；三大指數觸發熔斷機制。

Tesla（TSLA）盤前低見600.2元，跌幅曾達17.2%。有「恐慌指數」之稱VIX指數曾高見53.15，急升近50%，反映市場恐慌情緒高漲。

當美股下跌7%，將觸發美股第一層級的熔斷機制，市場將暫停交易15分鐘；若其後跌幅擴至13%，將觸發第二層級的熔斷機制，交易將再次暫停15分鐘；若跌幅最終達20%，當日交易將停止。

1997年曾觸發熔斷機制，當時美國熔斷機制的觸發是依據市場下跌的點數而非百分比，導致1997年10月27日觸發熔斷。而今天已由標普500指數取代道指作為觸發熔斷的基準指數。