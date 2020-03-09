【SOGO母企】利福國際首次不派息　CFO：形勢非常危急須保留實力

新冠肺炎疫情爆發，重挫零售市道。經營崇光百貨的利福國際（1212）在業績報告上指，由於下半年零售環境突然惡化，導致銷售額加速下降，下半年銅鑼灣崇光銷售收入按年減少33.8%，尖沙咀崇光則跌46%。

公司財務總監潘福全接受《香港01》電話訪問時稱，今年疫情爆發後，商戶反映生意持續惡化，疫情較沙士時期影響更嚴重，更擴散至全世界，未知疫情「仲有幾大鑊」，各行各業皆要捱打，只能「Fight for survival（努力生存）」，不過因SOGO銅鑼灣店為自有物業，免去租金壓力，情況較為理想。

集團自上市以來首次不派息，他稱派息政策一直根據情況是否許可而定，惟當前形勢非常危急，望保留實力應對逆境。租金方面，他指SOGO租約模式與其他商場不同，集團不設固定租金，是按營業額分成釐定租金，並設最低營業額要求，目前正與商戶討論調整該要求。

暫無放無薪假或裁員等計劃

集團之後再補充，稱新冠肺炎於春節旅遊旺季期間肆虐，進一步損害本港旅遊業及削弱本地消費。有關情況均影響銷售及客流量，加上疫情令中國及環球經濟受壓，訪港旅客人次及本地消費嚴重受挫，進一步打擊本港經濟，因此現時難以預料未來情況，包括上半年的銷售額。

集團又表示，暫時未有要求員工放無薪假、減薪或裁員的計劃，並衷心感謝全體員工盡忠職守。