日經225指數跌超3%　日本或干預外匯市場

亞太區股市今早續下跌，日經225指數開盤下跌1.1%，報19,474.89。

與此同時，韓國KOSPI指數開盤下跌0.63%，報1954.77點。澳洲ASX200指數3月10日開盤下跌218.10點，跌幅3.79％，報5760.60點。

法國外貿銀行分析師認為，今年日本經濟將萎縮0.6%，匯市也將出現大幅震盪。路透社文章稱，新冠肺炎疫情對供應鏈與旅遊業造成衝擊，日本經濟面臨的壓力逐漸加大。而在此之前，日本經濟已經受到颱風影響和調升消費税的打擊。

新冠肺炎疫情給脆弱的日本經濟加壓。圖為，2020年2月28日，日本東京，戴口罩的人在藥店排隊購買口罩。（Reuters）

日本財務省官員表示，繼續迫切關注外匯市場動向。不過，其拒絕置評干預外匯市場的可能性。目前調查顯示，市場預計日本央行將在3月政策會議上加碼刺激，同時維持負利率不變，不過市場仍關注央行是否口頭上干預，又或可能進行減息。

日本政府最新公布的數據顯示，由於企業和消費者支出疲弱，日本經濟2019年第四季度按年率計算萎縮7.1%，高於日本內閣府在2月份的預測數據萎縮6.3%；資本支出較前季度下降4.6%，弱於最初預計的下降3.7%。

日本商人稱他們面臨着自全球金融危機以來的最嚴峻經濟環境，眼下日本正在為應對新冠病毒疫情擴散帶來的全面影響做準備。

此外，韓國央行表示將積極使用可用的政策工具來穩定市場。