A股低開高走　滬深300指數重上4000點

撰文：童木
最後更新日期：
三大股指低開，滬指跌0.83％，深成指跌0.82％，創業板跌0.47％。其中，口罩股開盤上演跌停潮，搜於特、道恩股份、普利特、金太陽、沃特股份等逾10只個股跌停。消息面，中國國家市場監管總局向8省市發函，開展熔噴布價格專項調查。
截至發稿，上證指數最新報2944點，升3點，深成指數最新報11150點，升42點，滬深300指數最新報4020點，升24點，創業板指數最新報2100點，升6點。
中國國家統計局公布的數據顯示，中國2月CPI年率 5.2%，預估5.2%，前值5.4%。中國2月PPI年率 -0.4%，預估-0.3%，前值0.1%。
人民幣中間價低開
當日，人民幣中間價報6.9389，下調129點，上一交易日中間價報6.9260，在岸人民幣上一交易日收報6.9250。
人民幣在岸價最新報6.9426，升36點子；離岸價最新報6.9427，升102點子。
每百港元兌人民幣最新報89.35。
富時中國A50指數期貨開盤漲2.13%。
港股方面，恆生指數開盤上漲0.98%，阿里巴巴、騰訊控股等權重股均高開逾1%。地產股漲幅居前，碧桂園漲4.88%。石油股反彈，中海油漲近3%。