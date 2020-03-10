國債逆市獲追捧　新債王岡拉克：信貸市場秩序較預期佳

資本市場的動盪，以及武漢肺炎疫情的蔓延，讓美國經濟前景變得難以預料，消息稱白宮正在積極商討應對之策。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，在3月9日的動盪交易中，信貸市場迄今為止表現良好，但他預計情況會變得更糟。

10年期美國國債收益率在隔夜交易中觸及0.318%的紀錄低點，而油價的大幅下跌引發了人們對高收益債券市場的擔憂，其中包括許多能源公司發行的債券。岡拉克說：「鑑於每一個市場都在大幅下跌，而美國國債市場卻在大幅上漲，鑑於這種情況，信貸市場的秩序比你想象的要有序。」

特朗普並不認為新冠肺炎疫情會對美國造成重大沖擊。（AFP）

不過當前，疫情以及股市的波動正在擴大美國經濟的陰影。

一位政府官員表示，白宮正在邀請華爾街高管討論冠狀病毒爆發的應對措施。

據報道，美國總統特朗普（Donald Trump）預計將出席定於周三（3月11日）舉行的會議。這位官員稱，截至周一（3月9日）下午，邀請已發出。目前尚不清楚白宮邀請哪些華爾街高管參加周三的會議。

特朗普周一表示，他將採取「重大」措施，以保護經濟免受新冠病毒疫情蔓延的影響，並將在周二（3月10日）與國會共和黨人討論削減工資税的問題。

美國副總統彭斯（Mike Pence）也表示，政府正在與國會協商，向工人提供帶薪病假，民主黨已經在努力推進這一想法。