《證券日報》﹕特斯拉內地交付遇連串問題

消息稱，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）正在美國中部選址建新工廠，而在中國市場上其生產的汽車陷入「減配門」糾紛。

因交付的中國國產版Model 3搭載的自動駕駛配置與隨車環保清單上標註不符，特斯拉在315（國際消費者權益日）前夕被推上了輿論的風口浪尖。

據《證券日報》報道，此前在國產化道路上順風順水的特斯拉，在中國國內實際交付階段接連遭遇到貨不對板、減配降級諸多詬病。關於此次HW3.0芯片減配問題，已經引發了多個特斯拉車主群、汽車論壇、電動汽車博主等參與討論，質疑特斯拉中國在消費者不知情的情況下擅自減配。

2019年 12月30日，特斯拉海外超級工廠首批汽車在上海交付，一輛完成交付的特斯拉Model 3汽車駛出工廠車間。 （新華社）

稱供應鏈受疫情影響

隨着「減配門」風波愈演愈烈，特斯拉官方在3月3日發佈說明稱：之所以出現了硬件安裝的不一致，是受到疫情期間供應鏈的影響。並表示，「隨着產能以及供應鏈恢復，我們將按計劃陸續為控制器硬件為HW2.5的中國製造標準續航升級版Model 3的車主提供免費更換HW3.0的服務，請有更換需求的用戶，通過特斯拉服務中心預約。」

數據顯示，2019年，特斯拉的電動車交付量達到36.75萬輛，其中中國銷量佔特斯拉全球銷量的13%，按年勁增50%。據最新發布的財報顯示，目前上海超級工廠已經生產了近1,000台可供銷售的車輛，並達到了周產量3,000台的生產速度。

另一方面，特斯拉CEO埃隆·馬斯克3月10日晚間發帖稱，計劃在美國建設兩家工廠，分別生產Cybertruck電動皮卡和Model Y SUV。馬斯克寫道：「正為Cybertruck超級工廠選址。將在美國中部。Model Y生產將在東海岸。」

如果特斯拉在美國東海岸建設新廠生產Model Y，該車型將在四個地點生產——中國、德國、加州弗裏蒙特和計劃中的新工廠。