【新冠肺炎】疫情蔓延歐洲　橋水沽空37間歐洲企業　包括呢幾間

武漢肺炎疫情在全球蔓延，做空機構開始瞄準歐洲市場，橋水基金行動迅速。

目前疫情已蔓延至歐洲40多個國家。其中，意大利確診病例已經破萬，成為中國以外疫情最嚴重的國家。此外，德國、法國、西班牙的確診病例也已突破千人，並保持繼續增加的勢頭。

世衛組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11日說，新冠肺炎疫情已具有大流行特徵，再次呼籲各國採取緊急的、積極的行動。

在此背景下，全球資本市場動盪不安。

3月9日，在意大利羅馬，戴口罩的警察詢問旅客出行信息。（新華社）

傳橋水淡倉規模達百億美元

據《財聯社》報道，有淡友開始瞄準歐洲市場，橋水基金更為領頭羊。

據歐洲公司淡倉頭寸信息網站《breakout point》信息，全球最大對衝基金橋水基金日前大肆沽空歐洲公司，按照3月9日收市價，規模超過百億美元。

橋水沽空37家歐洲公司，包括大家耳熟能詳的知名公司消費品公司聯合利華、德國軟件公司SAP、法國巴黎銀行、能源公司道達爾、服飾公司Adidas、食品公司達能。

這不是橋水第一次沽貨歐洲股市。2018年，橋水亦沽空多間歐洲知名公司，按照當時的股價計做沽規模達220億美元。