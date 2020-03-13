【肺炎熊市】細數歷年港股股災　不只一次年內暴跌逾60%

全球股市出現瘋狂拋售潮，股民經歷慘痛一周，悲觀和恐慌情緒揮之不去，不妨回看歷年熊市，鑑古知今。

截至3月13日「黑色星期五」，恒指最低曾見22519點，由今年1月20日高位29174點，不足2個月累跌近23%，技術上已陷熊市，比對歷年熊市又有何分別？

1997年、亞洲金融風暴（1年跌61%）

泰國受到對沖基金狙擊，波及至鄰近亞洲國家的貨幣、股票市場及其它資產，相關資產價值暴跌。亞洲各國經濟遭受嚴重打擊，紛紛進入大蕭條，觸動港府98年史無前例入市「打大鱷」。

恒指在1997年8月升至16,820點水平，亞洲金融風暴爆發後，港元受到狙擊，恒指到翌年的8月跌至6,545點，一年間蒸發逾10,000點，大跌61%。

2000年、科網泡沫（3年零1個月跌55%）

1998年8月政府入市後恒指大幅回升，互聯網崛起，沒有盈利的新經濟股被炒起，出現科網股泡沫。泡沫在2000年初爆破，納指見頂後大插，亞洲股市亦跟插，恒指由2000年3月的18397點高位，一直跌至2003年4月的8331點才止跌，下挫55%。

2008年 中國股市泡沫 + 金融海嘯（1年跌67%）

2007年8月中，中國擬在天津試點推出內地個人直接投資港股業務，消息令內地和香港的投資者都陷入狂熱狀態，不少內地投資者湧到天津開戶，本港散戶更憧憬「北水」可無限制投資港股，推動港股在8至10月期間日日暴升，幾乎每天的成交額都超過千億元，恒指3個月狂漲1萬點，於10月30日創歷史高位31,958點。

不過，其後港股直通車無望，加上，其後出現雷曼危機及美國次按問題，演變成金融海嘯，港股跌至2008年10月的10,676點，下跌幅度為67%。

2015年 港股大時代（5個月跌30%）

2015年「大時代」，港股在4月9日創下2,915億港元成交的歷史紀錄。恒指由4月初近25,000點水平，到4月27日時最高升至28,588點，創下全年高位，但升浪極「短命」，5月走勢已經偏軟。

及後，中央防範股民過度借孖展炒A股，到8月中央又突然讓人民幣貶值（811匯改），恒指直到9月29日見20,368點，才觸及當年低位，而5個月的跌幅近30%。