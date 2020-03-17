本港首季出口指數為史上最低　貿發局：情況或差過金融海嘯

貿發局公布，今年首季出口指數按季下跌2.8點至16，為有記錄以來最低，當中表現最好的機械業指數為16.4，跌幅最大的珠寶業指數則為8，較之前的最低記錄12.5低4.5點。

主要出口市場方面，日本連續6季被視為前景最理想的出口市場，信心指數為44.8；內地按季減少3.1點至37，為有史以來最低水平。

貿發局指，今年首季出口指數按季下跌2.8點至16，為有記錄以來最低。（資料圖片）

新冠肺炎影響逾九成港商業務

93.9%受訪者表示，新型冠狀病毒肺炎疫情已影響其業務，包括：影響出貨安排（80.4%）、春節後勞動力短缺（76.2%）、以及與海外買家或供應商接洽存在困難（60.5%）等。51.2%受訪者表示受到持續中美貿易摩擦影響，令買家減少訂貨量及討價還價。

貿發局研究總監關家明表示，為防止疫情蔓延，部分內地、日本和韓國的工廠停工或未完全復工，令供應鍊緊張，惟已有七至九成的廠房恢復生產，相信供應鍊可逐漸開始復甦，但需求鏈未必可以回升。他又形容這一浪比2008及2009年金融海嘯不遑多讓或更難處理，導致不少企業出現問題，「前路比較艱難，裁員會愈來愈多。」

關家明相信，亞洲部分地區的供應鍊可逐漸開始復甦，惟需求未必回升。（鄺月婷攝）

各國需攜手合作渡過危機

貿發局維持今年全年出口指數-2的預測，關家明坦言這個目標是愈來愈難達到，但現時只有第一季數據，難以作準。全球各國貿易本來已有摩擦，新冠肺炎只是「股災」的觸發點，即使聯儲局減息，也未必有助改善市場需求減少問題。若各國可以攜手合作，而不是各自為政，相信可以渡過是次危機。

關家明認為經過是次疫情，跨國企業未來可能進一步分散投資，把生產基地轉移至其他國家，例如越南北部。貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師馬穎德補充道，該地靠近中國內地，適合需要從華南地區供應原材料和零部件的行業，加上當地政府大力推動基礎設施建設，改善道路網絡及水電供應，令當地成為外商投資新熱點。