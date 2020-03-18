美股8日內3度跌至熔斷　網媒料股神巴菲特虧掉800億美元

美國股市8天內遭遇3次熔斷，讓有史以來最著名的投資者之一「股神」巴菲特（Warren Buffett）也未能倖免虧損的厄運。

美國網站《GuruFocus》指出，自2020年2月19日美國滑入熊市以來，巴菲特的股票投資組合損失了約802億美元，跌幅32%。

其持有的三大股票，蘋果公司、美國銀行以及可口可樂公司分別損失了199.5億元（美元‧下同）、132億元以及58億元。

受疫情影響巴菲特已居家辦公。（Reuters）

現年90歲的巴菲特，經歷了美股歷史上的四次「熔斷」，而其中有3次均在2020年3月發生，距離1997年第一次觸發熔斷間隔長達23年。

周一美股大跌近13%

8天3次熔斷，對於美國股市來說，這已經是瘋狂的幾周。3月9日美股熔斷引發全球股市震動；3月12日，開盤後僅5分鐘即觸發當周第二次熔斷；3月16日美股開盤再次熔斷，截至16日收盤，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克綜合指數盤中最大跌幅分別達到13.237%、12.175%和12.597%，紐約股市三大股指均暴跌超過11%。

據美國證監會披露，巴菲特3月3日斥資3.59億美元增持了紐約梅隆銀行，增持後佔紐約梅隆銀行股本比例超過10%。此外，2月27日巴菲特掌舵的巴郡斥資4,530萬元買入達美航空超97.6萬股，平均每股46.4元。

按目前走勢，巴菲特顯然也虧了不少。不過秉承長線投資的巴菲特似乎也並不在乎一時得失。

長女因接觸疫情需自行隔離

巴菲特曾表示，「我聽說由於新冠病毒的影響，有很多航班被取消了，而且可能會被取消更長時間。但如果你持有航空公司10年或20年，真正的問題是，從現在開始的10年或15年以後，他們會搭載多少乘客？他們的利潤率會是多少？」

巴菲特亦公開表示，「現在情況很糟糕，但我一直覺得大流行病會在某個時間出現，但不會阻止世界進步的腳步，世界就是這樣，不會一帆風順，而且也不會停止，是生意就一定會起起伏伏。」

另外，有美國媒體報道稱，巴菲特長女現年66歲的Susie Buffett由於3月16日接觸新冠肺炎患者，目前已進行自我隔離。

報道指，她曾坐在一名剛從西班牙旅行返美的人士身旁，歷時2小時，該名人士出現新型肺炎的輕微症狀，經試測後對新型冠狀病毒呈陽性反應。Susie Buffett稱，本身的感覺良好，而且一點也不擔心，又指至今沒見過父親。

而巴菲特本人現在居家辦公，甚至可以多喝一點自己喜歡的飲料。「我實際上可口可樂比以前喝的多了點。這似乎能擋開生活中其他一切（不好的事）。」巴菲特在接受採訪時開玩笑說。

3月13日，巴菲特宣布，由於冠狀病毒的爆發和政府對大型聚會的限制，5月2日，伯克希爾股東大會將改為線上舉辦，股東們將不會到會議現場出席，所有特別活動均被取消。