美股三大股指期貨全部大跌熔斷

美股三大股指期貨於亞洲交易時後全部下跌，並觸發交易限制。也引發了美股或將再現熔斷的猜測。

標普500指數期貨2020年6月合約下跌至2393.50點，跌3.70%，觸及交易限制。納斯達克（7334.78, 430.19, 6.23%）指數期貨2020年6月合約跌至7064.25點，觸及交易限制。道瓊斯（21237.3809, 1048.86, 5.20%）指數2020年6月合約報20039點，也觸及交易限制。

紐約股市16日大幅低開，標準普爾500種股票指數跌超7%，觸發本月第三次熔斷，暫停交易15分鐘。圖為交易員在紐約證券交易所工作。(新華社)

這意味着，在接下來的交易時段裏，這些合約只能以高於或等於這一點位成交。

3月17日，美股V型反轉，三大股指收盤均漲超5%。截至當地時間3月17日收盤，道指上漲1048.86點，漲幅5.20%，報21237.38點；納指漲430.19點，漲幅6.23%，報7334.78點；標普500指數漲143.06點，漲幅6.00%，報2529.19點。

據在非美國交易時段，如果股指期貨價格上漲或下跌達到5%就會觸發熔斷機制。觸發熔斷後，漲跌幅超過5%的期貨合約都無法成交。

另外，如果主要期貨合約是在上午9時23分提供的漲跌幅超過5%的限價買入或限價賣出，而在上午9時25分仍然是超5%的限價買入或限價賣出，那麼交易將被暫停直到上午9時30分。在暫停期間，交易所將提供指示性開倉價格限制下調至7%。

紐交所提議修改三級熔斷的規則，在標普500指數波動超20%後停牌。

同時，紐交所提議，允許在三級熔斷發生的第二天交易7點開始，當前規則只允許上午9時30分恢復交易。紐交所在向美國證券交易委員會提交的文件中說：「按照提議，三級熔斷將在宣布的交易日結束時結束。」

美股月內實現三次熔斷。9日全球股市崩盤，美股23年來首次觸發熔斷，總市值一天蒸發約2萬億美元，歐盟亞太全線大跌。12日（周四）美股早盤10分鐘內觸發上周第2次熔斷。3月16日，美股大幅低開，道指跌約2,200點，科技股、石油股與中概股板塊重挫。標普500指數跌7%，觸發本月第三次熔斷，美股暫停交易15分鐘。

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